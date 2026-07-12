Носкова надделя в чешкия финал на Уимбълдън

21-годишната Линда Носкова е новата победителка на Уимбълдън, след като победи сънародничката си Каролина Мухова в големия финал при жените в събота. От 2011 г. не е имало по-млада победителка, когато Петра Квитова триумфира.

Сега Носкова се наложи над Мухова с 6:2, 5:7, 6:3. Досега двете имаха още една среща, спечелена от Мухова с 2-1 сета.

От 22 години нямаше състезателка, която да спечели Уимбълдън, а преди това да е триумфирала и на друг турнир на трева.

За последно това направи Мария Шарапова.

Носкова можеше и да изпусне този престиж, след като загуби пет поредни гейма в края на втория сети и показа, че е много разклатена психически. В последната част тя се вдигна и затвори срещата в рамките на общо 2 часа и 28 минути игра.

21-годишната Носкова достига до първия си финал в турнирите от Големия шлем, след като по пътя си елиминира Мадисън Кийс, Елизе Мертенс и Марта Костюк. От началото на 2025 г. чехкинята имаше 19 победи на трева – най-много от всички тенисистки в Тура, а през юни триумфира и на турнира в Берлин.

В събота на Носкова й се наложи да бори историята,

след като Мухова вече имаше финал в Големия шлем след Ролан Гарос през 2023 г. По пътя към решителния мач тя отстрани три шампионки от Големия шлем – Барбора Крейчикова, Наоми Осака и Коко Гоф. Освен това, чехкинята пристига в Лондон със серия от 10 поредни победи, след като непосредствено преди Уимбълдън спечели титлата в Бад Хомбург.

След победата на Носкова продължи доминацията на Чехия в женския турнир на Уимбълдън. След титлите на Маркета Вондроушова през 2023 г. и Барбора Крейчикова през 2024 г. – Носкова е третата триумфирала чехкиня в рамките на четири години. |БГНЕС