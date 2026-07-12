Утре ще бъде поклонението пред космонавта Александър Александров

С дълбока тъга Министерството на отбраната и Българската армия се прощават с о.р. генерал-майор Александър Александров – военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика. Той ни напусна на 10 юли 2026 г.

Поклонението пред паметта му ще се състои на 13 юли (понеделник) от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София.

Всички, които желаят да отдадат последна почит, могат да го направят.

Поклон пред светлата му памет!