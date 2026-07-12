САЩ започнаха да нанасят удари след иранската атака в Ормузкия проток

Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) заяви днес, че е започнало да нанася удари по Иран след иранска атака срещу плаващия под кипърски флаг контейнеровоз "Галакси" в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

От СЕНТКОМ посочиха, че един член на екипажа на кораба е в неизвестност, а плавателният съд не може да продължи плаването си заради пожар на борда и значителни щети, нанесени на машинното отделение.

Изданието "Аксиос" съобщи, че американските удари са насочени срещу цели в района на Ормузкия проток.

Чути са няколко експлозии в иранските градове Бушехр и Асалуйе,

съобщи иранската телевизия "Прес Ти Ви", без да дава повече подробности.

Асалуйе е стратегически важен град и пристанище в провинция Бушехр, Южен Иран. Той е сърцето на иранската газова промишленост, тъй като там се намира административният и индустриален център на най-голямото газово находище в света – "Южен Парс". В пристанищния град Бушехр се намира единствената атомна електроцентрала в Иран.