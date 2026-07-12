Гръмотевични бури на много места днес

Още в сутрешните часове атмосферна нестабилност ще обхване Северозападна и Западна България. Постепенно зоните с купесто-дъждовна облачност ще обхванат Централна България, а по-късно и Източна България. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

В отделни райони валежите временно ще бъдат по-интензивни.

При развитието на по-мощни гръмотевични клетки са възможни резки усилвания на вятъра и бързо влошаване на времето за кратък период.

Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. В Източна България въздушният поток ще остане предимно от юг-югоизток.

Въпреки нестабилното време температурите ще останат високи. Максималните стойности в страната ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.

В София краткотрайни превалявания

В София неделята ще започне със сравнително спокойно време, но с напредването на деня облачността ще се увеличава. Около и след обяд условията за развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще се повишат.

В столицата и околните райони са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевична дейност. Валежите ще имат локален характер, което означава, че количествата могат да се различават значително дори между близки райони.

Максималната температура в София ще бъде около 30 градуса. При преминаване на гръмотевичен облак температурите временно ще се понижават, а вятърът може чувствително да се усили.

Бури в планините

В планинските райони атмосферата също ще бъде неустойчива. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като основните валежи и гръмотевични бури се очакват около и след обяд.

Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад. По най-високите части на Рила и Пирин ще духа силен вятър. На 1200 метра максималните температури ще достигат около 24 градуса, а на 2000 метра – около 15 градуса.

Условията във високите части могат да се променят бързо, особено в следобедните часове, когато вероятността за гръмотевични бури ще бъде най-голяма.

Слънчево и топло по Черноморието

Значително по-спокойно ще остане времето по българското Черноморие. Там ще преобладава слънчево време, а по-съществено увеличение на облачността се очаква едва към края на деня над северните части на крайбрежието.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса.

Морската вода остава топла с температури между 25 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 1-2 бала.