Гръмотевични бури на много места днес

Още в сутрешните часове атмосферна нестабилност ще обхване Северозападна и Западна България. Постепенно зоните с купесто-дъждовна облачност ще обхванат Централна България, а по-късно и Източна България. На много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.
В отделни райони валежите временно ще бъдат по-интензивни.
При развитието на по-мощни гръмотевични клетки са възможни резки усилвания на вятъра и бързо влошаване на времето за кратък период.
Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. В Източна България въздушният поток ще остане предимно от юг-югоизток.
Въпреки нестабилното време температурите ще останат високи. Максималните стойности в страната ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
В София краткотрайни превалявания
В София неделята ще започне със сравнително спокойно време, но с напредването на деня облачността ще се увеличава. Около и след обяд условията за развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще се повишат.
В столицата и околните райони са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевична дейност. Валежите ще имат локален характер, което означава, че количествата могат да се различават значително дори между близки райони.
Максималната температура в София ще бъде около 30 градуса. При преминаване на гръмотевичен облак температурите временно ще се понижават, а вятърът може чувствително да се усили.
Бури в планините
В планинските райони атмосферата също ще бъде неустойчива. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като основните валежи и гръмотевични бури се очакват около и след обяд.
Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад. По най-високите части на Рила и Пирин ще духа силен вятър. На 1200 метра максималните температури ще достигат около 24 градуса, а на 2000 метра – около 15 градуса.
Условията във високите части могат да се променят бързо, особено в следобедните часове, когато вероятността за гръмотевични бури ще бъде най-голяма.
Слънчево и топло по Черноморието
Значително по-спокойно ще остане времето по българското Черноморие. Там ще преобладава слънчево време, а по-съществено увеличение на облачността се очаква едва към края на деня над северните части на крайбрежието.
Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса.
Морската вода остава топла с температури между 25 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 1-2 бала.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.