Мондиал 2026: Англия прекърши мечтата на Норвегия и Холанд

Отборът на Англия победи Норвегия с 2:1 след продължение на Мондиала в третия четвъртфинал, игран в Маями. За тима на Тухел Джуд Белингам вкара и двете попадения за успеха - в добавеното време на първата част и в първите минута на първото продължение.

Преди това Андреас Шелдеруп бе открил резултата за норвежците.

Така Англия се класира за полуфиналите на турнира, където чака победителя от двубоя между световния шампион Аржентина и Швейцария, който е по-късно тази сутрин. Това бяха петият и шестият гол на Белингам в турнира.

Началото на мача предложи позиционна игра, като тимът на Англия владееше по-продължително топката, но не създаваше напрежение пред вратата на съперника. Норвежците приеха играта в половината си, без да дават на противника много пространства.

В 19-ата минута след центриране на Антъни Гордън отляво Джуд Белингам игра с глава в наказателното поле, но ударът му бе много неточен.

В 28-ата минута френският рефер на мача Клеман Тюрпен отсъди пряк свободен удар за Англия за нарушение срещу Джуд Белингам, като Хари Кейн стреля силно над напречната греда.

В 33-ата минута Джон Стоунс направи сериозна грешка при изнасянето на топката, но но голмайсторът на скандинавците Ерлинг Холанд не успя да се ориентира много бързо. Две минути по-късно Риерсон центрира отдясно, а Холанд стреля с глава, но право в ръцете на вратаря Джордан Пикфорд.

В 36-ата минута Шелдеруп тръгна отляво и нанесе изключителен параболичен удар, който се удари в десния стълб и влетя в мрежата на вратата на Англия - 1:0.

Голът донесе импулс в играта на Норвегия, като капитанът Мартин Йодегор също нанесе точен удар в 40-ата минута.

В предпоследната минута на първата част опасна атака на Норвегия бе забавена от Александър Сьорлот, който не успя да подаде навреме на Холанд.

В първата минута на добавеното време на първата част Антъни Гордан отляво подаде на Джуд Белингам, който пое топката между защитниците на Норвегия и

с левия крак прати топката зад Ориан Ниланд - 1:1.

Това бе пети гол на Белингам на първенството и общо 11 за националния тим на Англия.

Последва точен удар на Хари Кейн, а секунди преди съдията да свири края на полувремето, капитанът на Англия вкара топката във вратата, но бе в положение на засада. В 51-вата минута шут на Букайо Сака бе блокиран. Веднага след това шут на Холанд бе избит от вратаря Пикфорд в корнер.

В 55-ата минута удар на Берг бе избит от Пикфорд, но защитникът Тобьорн Хегем довкара топката под напречната греда. Ситуацията обаче бе изгледана от арбитъра Тюрпен на видео повторение и той отсъди нарушение на Холанд в атака за избутване на Елиът Андерсън.

Норвежците осъществиха натиск в следващите минути. В 75-ата след изпълнение на корнер Волфе с глава стреля в напречната греда.

В 78-ата минута Букайо Сака центрира, като топката профуча опасно покрай десния стълб на вратата на Ориан Ниланд. В 85-ата минута удар на Антонио Нуса завърши в ръцете на английския вратар Пикфорд.

В петата минута на добавеното време Джуд Белингам стреля с глава в аут.

Във втората минута на първото продължение вратарят на Норвегия Ниланд спаси удар с глава на Хари Кейн. Веднага след това обаче вратарят на викингите изби удар на Морган Роджърс, но

Белингам бе най-съобразителен и вкара при добавката - 2:1 за англичаните.

В 99-ата минута страхотен пробив на Джъд Спенс завърши с нарушение на Оскар Боб, като съдията Клеман Тюрпен отсъди дузпа. Французинът обаче бе извикан да гледа ситуацията на повторение и съобщи, че Спенс е потърсил контакт, като е сложил крака си пред защитника и отмени наказателния удар.

Между двете продължение бе сменен Ерлинг Холанд с Йоргес Сранд Ларсен.

В 109-ата минута Патрик Берг от Норвегия стреля опасно над напречната греда, а в ответната атака Ниланд спаси удари на Джъд Спенс и Букайо Сака.

Норвегия направи всичко, за да изравни до края на продълженията, но не успя.