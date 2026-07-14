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Море от народ посрещна норвежкия национален отбор в Осло СНИМКИ, ВИДЕО

Членове на кралското семейство се присъединиха към феновете

14.07.2026 | 09:25 ч. 0

Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

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Норвежкият национален отбор беше посрещнат от десетки хиляди у дома след участието си на Световното първенство по футбол.

Видео, публикувано в социалните мрежи, показва море от хора, които се тълпят, за да гледат как военният самолет ескортира играчите обратно до Осло, където ги очакваше кралско посрещане.

Членове на кралското семейство се присъединиха към феновете за вече традиционния ритуал, който стана известен по време на турнира. Престолонаследникът Хокон поведе „гребането“, биейки барабан, точно както капитанът Мартин Йодегор и Холанд направиха след победите на Норвегия на Световното първенство. 

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Празненствата включваха и парад в открит автобус. В този момент играчи и фенове си благодариха взаимно за историческия резултат на Световното първенство – достигането до четвъртфиналите, в които норвежкият отбор загуби от Англия (1:2 с продължения).
(БТА)

 

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Тагове:

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