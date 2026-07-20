След кратка битка с рака си отиде футболната легенда Кевин Кийгън. Той почина на 75-годишна.

Кийтън обяви, че страда от рак в терминална фаза само преди два месеца. Диагнозата той получир през януари, когато е бил приет в болница с коремни проблеми.

Кийгън изгради името си в "Ливърпул" с блестяща кариера. Той спечели 63 мача за Англия, а също така беше мениджър на "Фулъм" и "Манчестър Сити".

Той изведе Нюкасъл до Висшата лига по време на първия от двата си престоя на "Сейнт Джеймс Парк" и беше близо до спечелването на титлата, само за да бъде изпреварен от Манчестър Юнайтед.

В изявление семейството му написа:

"С огромна тъга съобщаваме, че Кевин Кийгън почина на 75-годишна възраст. Бившият английски играч и мениджър се бореше с рака и беше заобиколен от съпругата и дъщерите си в последните си мигове. Кевин, двукратен носител на "Златната топка", беше много обичан съпруг, баща и дядо. Семейството би искало да благодари на невероятния медицински екип на Кевин за цялата им подкрепа. Това е изключително труден момент и те искат пространство и уединение.

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Кийгън беше приет в болница поради "продължаващи коремни симптоми", гласеше изявление на семейството му през януари. "Тези изследвания разкриха диагноза рак, за който Кевин ще се подложи на лечение."

През май, при първата си публична изява след поставянето на диагнозата рак, Кийгън каза пред публиката, че реагира добре на лечението, след като беше уверен, че "имаме топ лекар с нов начин за борба с това, от което страдам".

"Той [лекарят] беше фен на Ливърпул, затова отидох да се срещна с него. Знаех, че няма да вървя сам, ако разбирате какво имам предвид."

След като започна кариерата си в Скънторп, Кийгън се насочи към Анфийлд, където спечели три пъти Първа дивизия, веднъж Европейската купа и два пъти Купата на УЕФА. Той игра известно време в Германия с "Хамбургер", преди да рита в Саутхемптън и Нюкасъл.

През 1999 г. Кийгън наследи Глен Ходъл като мениджър на Англия, но подаде оставка през 2000 г. след разочароващо Европейско първенство и загуба от Германия в последния мач на стария Уембли.

Кийгън отбеляза 204 гола в 592 участия в шест клуба в една звездна кариера.