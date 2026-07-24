Малдини потвърди, че преговаря с Анчелоти и Гуардиола за селекционер на Италия

Паоло Малдини, технически директор на Италианската футболна федерация (FIGC), потвърди, че е водил разговори с Карло Анчелоти и Хосеп Гуардиола за поста старши треньор на италианския национален отбор.

„Не крием, че водихме диалог с Карло Анчелоти, преди да се свържем с Пеп Гуардиола. Мисля, че трябваше да започнем с тях, защото те са най-добрите в света. Трябва да оценим възможностите и да изберем подходящата кандидатура“, каза Малдини на пресконференция.

Италия търси нов треньор, откакто Дженаро Гатузо се оттегли през април, след като четирикратните световни шампиони не успяха да се класират за трето поредно световно първенство.

Малдини заяви, че италианската федерация в идеалния случай би назначила треньор до края на седмицата, но приоритетът ѝ е да намери правилния човек.

„Честно казано, не можем да предоставим никаква актуализация за случващото се в момента“, каза Малдини, когато го попитаха за публикация в La Gazzetta dello Sport, според която

Гуардиола иска до 20 милиона евро годишно, за да поеме поста,

двойно повече от това, което предлага Италианската футболна федерация.

Друг фактор, усложняващ преговорите, е желанието на Гуардиола да прекарва повече време в Барселона със семейството си, според La Gazzetta.

Малдини, основен стълб на италианската защита през 90-те години на миналия век и началото на този, е натоварен от новия президент на FIGC Джовани Малаго със задачата да преустрои техническата структура на „адзурите“.

Леонардо, бившият спортен директор на Пари Сен Жермен, който е съветник на Малдини, заяви, че следващият треньор на Италия ще трябва да възприеме дългосрочен технически проект за преосмисляне на методите за тренировки и развитие на играчите както в старшия национален отбор, така и в младежката система.

Други потенциални кандидати включват Антонио Конте,

който заемаше поста между 2014 и 2016 г., а последната му работа беше като треньор на Наполи.

Бившият италиански халф Андреа Пирло също се разглежда като възможна възможност. Завръщането на Роберто Манчини, който беше треньор на Италия, когато спечелиха Европейското първенство през 2021 г., също е посочено като друга потенциална алтернатива.