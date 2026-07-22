Левски взе аванс срещу Университатя Крайова след силен старт

Левски победи Университатя Крайова с 1:0 в първия мач между двата отбора от втория квалификационен кръг на европейските клубни турнири, игран на стадион "Георги Аспарухов“. Единственото попадение реализира Кристиан Димитров още в началните минути, а до края на срещата "сините“ съхраниха минималния си аванс.

Домакините започнаха уверено и откриха резултата още в осмата минута. Сержиньо центрира от десния фланг, а Кристиан Димитров се извиси в наказателното поле и с точен удар с глава изпрати топката във вратата за 1:0.

Румънският тим реагира бързо и създаде няколко опасни ситуации. Карлос Мора не успя да се възползва от добро подаване на Александру Чикалдау, а малко по-късно Анзор Меквабишвили също не намери очертанията на вратата.

Левски продължи да търси второ попадение чрез удари на Сержиньо и Алдаир, но вратарят Лоренциу Попеску се намеси сигурно и запази минималната разлика до почивката.

След подновяването на играта гостите пропуснаха отлична възможност за изравняване, след като Чикалдау остана очи в очи със Светослав Вуцов, но стреля неточно.

В ответната атака Левски можеше да удвои преднината си, но Акрам Бурас не успя да се разпише от добра позиция. Малко по-късно Бала прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада.

В 68-ата минута домакините поискаха дузпа след единоборство между Бурас и Романчук в наказателното поле. След преглед с ВАР главният съдия прецени, че няма основания да посочи бялата точка.

До края Университатя Крайова упражни натиск в търсене на изравнителен гол. Светослав Вуцов се отличи с важно спасяване след удар на Карлос Мора, а последвалите атаки на румънския състав не доведоха до промяна в резултата.