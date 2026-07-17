Левски започна защитата на титлата с победа над Дунав

Левски започна защитата на титлата си с победа, след като надви Дунав с 2:1. Кристиан Димитров и Акрам Бурас се разписаха за "сините", а Денислав Минчев отбеляза почетното попадение за гостите. Домакините удариха три греди, докато русенци веднъж нацелиха страничния стълб.

Хулио Веласкес направи редица промени в състава, като най-любопитната беше оставянето на Светослав Вуцов извън титулярите заради новото правило на БФС. На вратата започна Огнян Владимиров, а сред резервите останаха още Рейналдо, Никола Серафимов, Оливер Камдем, Гашпер Търдин, Сержиньо и Алекс Сентейес.

Левски владееше инициативата от началото и в 18-ата минута Акрам Бурас уцели напречната греда. Четири минути по-късно "сините" поведоха, след като Георги Китанов се размина с центриране от корнер, а Кристиан Димитров прати топката в мрежата.

Дунав можеше да изравни почти веднага, но Кристиян Бойчев и Радослав Апостолов пропуснаха добри възможности. В 26-ата минута Евертон Бала също уцели греда.

След почивката гостите стигнаха до най-чистото си положение в 52-ата минута, когато Алекс Валиньо остана сам срещу Владимиров, но стреля в страничния стълб. Малко по-късно Бала отново нацели гредата с мощен удар от въздуха.

Левски реши мача в 70-ата минута след отлична атака. Бурас комбинира с пета с Алехандро Сентейес, топката стигна до Бала, а след неговото центриране алжирецът отбеляза с глава за 2:0.

Денислав Минчев върна едно попадение за Дунав в 84-ата минута, но домакините не допуснаха изненада и се поздравиха с първа победа за новия сезон. Успехът дойде и като добра подготовка преди домакинството срещу Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

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