Рокада в ЦСКА: Валентин Илиев е новият спортен директор

ЦСКА обяви, че Валентин Илиев ще бъде новият спортен директор на клуба. Бившият играч на "армейците" и треньор на дубъла ще замени на поста Бойко Величков.

Величков остава на пост в столичния клуб - той ще ръководи процеса по реформиране и развитие на ДЮШ на "червените".

Дубълът ще бъде воден от досегашния помощник на Вальо Илиев - Любен Любенов.

"ЦСКА предприема важен ход в стратегическото си развитие. Клубът преструктурира спортно-техническото си направление с назначението на Валентин Илиев за спортен директор, докато Бойко Величков поема изключително важната отговорност да ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА.

Превръщането на армейската детско-юношеска школа в една от водещите в България и в региона е ключов приоритет за нашия клуб, което доведе до поверяването на отговорността за този процес на доказан професионалист като Бойко Величков. Много скоро талантите на ЦСКА ще имат на разположение най-модерната база у нас, а за тях ще се грижат най-добрите специалисти, прилагащи всички последни тенденции в методологията за развитие на млади футболисти. Целта е армейската школа да възроди традицията да дава път на най-обещаващите български футболисти и да ги подготвя по възможно най-пълноценния начин.

С назначението на Валентин Илиев за спортен директор ЦСКА залага на потомствен армеец, способен да отстоява исторически заложените ценности на нашия клуб – преследване на всички отличия на домашната сцена и достойно представяне по европейските терени. Фокусът в работата на Валентин Илиев ще е върху първия отбор на ЦСКА и добрия синхрон с останалите армейски формации. Убедени сме, че с прословутия си дух, амбиция за успех, принципност и професионализъм, Валентин Илиев ще успее да повиши още повече нивото на представяне на червения тим.

Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев – Любен Любенов.

ЦСКА желае успех на Валентин Илиев и на Бойко Величков в новите предизвикателства!", написаха от клуба.