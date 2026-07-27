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Песков: Руските търговски кораби няма да бъдат въоръжени

Прилага се международното морско право

27.07.2026 | 14:22 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Руските международни търговски кораби няма да бъдат допълнително оборудвани с оръжие, но руският флот може да предприеме мерки за тяхната защита. Това заяви пред репортери Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.

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"Прилага се международното морско право, според което международните търговски кораби не могат да бъдат въоръжени; ето защо те се считат за търговски кораби. Всяко друго допълнително оборудване за тези кораби също е невъзможно, така че това е на практика изключено. Но руският флот може да предприеме защитни мерки – да. Президентът на Руската федерация Владимир Путин направи вчера изчерпателно изявление по този въпрос", обясни Песков, коментирайки забележките на руския лидер, че опитите за нападение срещу търговския флот на страната трябва да бъдат спрени също толкова решително, колкото и пиратските актове.

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