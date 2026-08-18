18-ото издание на тенис турнира „Св. св. Константин и Елена Къп“ събра елита на аматьорския тенис на новите кортове Grand Court Tennis Club

С много емоции, високо спортно майсторство и оспорвани финали при мъжките сингли и двойки завърши 18-ият тенис турнир за любители „Св. св. Константин и Елена Къп“ 2026. Тази година традиционното събитие премина на съвсем ново ниво, като всички мачове се изиграха на модерните нови кортове в курорта – Grand Court Tennis Club.

Разположен сред естествена зеленина в сърцето на престижния курорт и в непосредствена близост до морския бряг, най-новият комплекс съчетава професионална инфраструктура, първокласни удобства и изискана атмосфера. Базата разполага с 4 премиум клей корта, изградени по най-новите технологични стандарти, като Централният корт е единственото съоръжение в региона с професионално осветление за телевизионно излъчване на големи международни форуми. Проектът е реализиран с мисъл за целогодишна експлоатация, като през зимния сезон три от кортовете ще бъдат покривани с високотехнологичен балон, осигуряващ оптимален микроклимат за играчите.

В оспорваната надпревара на тази изключителна база се включиха десетки силни състезатели от цяла България и чужбина. За турнира пристигнаха едни от най-добрите представители на любителския тенис в страната. Мачовете преминаха изцяло в духа на спортсменството и предложиха изключително атрактивни и зрелищни моменти, особено по време на елиминационните фази и финалите.

След поредица от динамични срещи и обрати, тазгодишното издание определи новите златни и сребърни медалисти. Титлата в категорията „Мъже сингъл“ бе завоювана след оспорван финален двубой, демонстрирал тенис от най-висока класа. При мъжките двойки триумфира най-синхронизираният и тактически подготвен тандем, а техните подгласници останаха със заслужените сребърни отличия.

Най-добре представилите се състезатели бяха наградени с купи, осигурени от Община Варна – дирекция „Спорт“, както и с предметни награди и ваучери за почивка от партньорите на събитието: хотел „Приморски“, А1 и Aquahouse Thermal & Beach.

Освен модерна спортна база, Grand Court Tennis Club се утвърждава и като социална локация за отдих и споделена страст към здравословния начин на живот, като още през септември ще направи и своя международен дебют като домакин на два турнира от календара на Международната тенис федерация (ITF).

Не пропускайте възможността да покажете уменията си на кортовете на Grand Court Tennis Club! Следващото вълнуващо предизвикателство от календара е турнирът за смесени двойки, който ще се проведе на 22 и 23 август.

За записване и повече информация: https://visitstconstantine.bg/events