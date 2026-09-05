Монако обърна ПСЖ в Париж и оглави Лига 1

Монако победи Пари Сен Жермен с 2:1 като гост в мач от третия кръг на Лига 1 и запази перфектния си старт на сезона.

Парижани поведоха през първото полувреме, но гостите стигнаха до пълен обрат след почивката.

След три изиграни мача Монако е с пълен актив от 9 точки и временно оглавява класирането. Тимът вече е в серия от пет поредни победи във всички турнири.

ПСЖ пък все още няма успех в първенството и е с две равенства и една загуба.

ПСЖ поведе, но Монако обърна

Домакините започнаха по-активно и още в 12-ата минута стигнаха до опасна ситуация.

Дезире Дуе подаде към Ашраф Хакими, чийто блокиран удар се върна към Дуе. Последвалият му изстрел беше спасен от Лукас Храдецки, а малко след това Хвича Кварацхелия стреля над вратата.

В 31-ата минута ПСЖ все пак откри резултата.

Кварацхелия подаде при атака по лявото крило, а Маркиньос се разписа за 1:0.

Монако отбеляза с първия си точен удар

След почивката ПСЖ продължи да държи инициативата, но в 58-ата минута Монако изравни.

Назиньо се разписа с глава при първия точен удар на гостите във вратата.

В 72-ата минута обратът стана пълен.

Александър Головин намери Станис Идумбо, който с мощен удар преодоля Матвей Сафонов за 2:1.

ПСЖ не успя да отговори и допусна първа загуба за сезона.

Лион победи Оксер

В друг мач от третия кръг Олимпик Лион спечели с 3:1 срещу Оксер и се изкачи на второ място със 7 точки.

За Лион се разписаха Феликс Бахер, Закари Атекаме и Ърнест Нуама.

За Оксер точен беше Камерън Арчър.

Това беше трета поредна загуба за Оксер от началото на сезона.