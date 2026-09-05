Хиляди аплодираха Теодор Салпаров в „Арена София“: Българските легенди победиха световните звезди

София се наслади на страхотен празник в чест на един от най-добрите защитници в световния волейбол - Теодор Салпаро. 9000 зрители в "Арена София" видяха не само повечето наши волейболни легенди от близкото минало, но и някои от най-големите световни звезди в този спорт.

Бенефисът започна с ефектно представяне на всички световни и български звезди, както и с изпълнение на националният химн на България.

В състава на "Световните легенди" бяха: Урош Ковачевич, Александър Волков, Самуеле Папи, Рафаел Паскуал, Марк МакГивърн, Николай Павлов, Якопо Масаро, Зимон Тишер, Серджо Сантош, Александър Атанасийевич, Иван Милкович, Емануеле Бирарели, Микеле Баранович, Маркоо Подрасчанин, Данте Амарал Сречко Лисинац. А треньори на тима са Алберто Киапарини, Алберто Джулиани и селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини.

"Българските звезди" бяха представени от: Георги Братоев, Евгени Иванов, Христо Цветанов, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски, Светослав Гоцев, Георги Сеганов, Владимир Николов, Николай Иванов, Виктор Йосифов, Костадин Стойков, Георги Салпаров, Теодор Тодоров, Тодор Алексиев, Данаил Милушев, Николай Пенчев и Цветан Соколов. Начело на "звездите" са Радостин Стойчев, Александър Попов, Найден Найденов и Стефан Христов.

Шоу-мачът започна равностойно до 8:8, след което българските "легенди" поведоха с 15:10 благодарение на все още активните Цветан Соколов и Николай Пенчев.

Световните "звезди" не се отказаха и във втората част дръпнаха с 10:6, след което последва равенство при 13:13. В крайна сметка резултатът бе изравнен след 16:14.

Българският тим поведе в третия гейм с 10:4 след силни изяви на Костадин Стойков. При 13:7 легендарната на българския футбол Христо Стоичков излезе на полето и изпълни сервис с крак и направи ас. Българските "легенди" спечелиха гейма с 15:7 след атака на Боян Йорданов.

И президентът на БФВ Любо Ганев излезе за изпълнение на начален удар в началото на четвъртата част. Все пак, се стигна до тайбрек, след като световните "звезди" спечелиха гейма с 15:12.

В крайна сметка българските "легенди" спечелиха мача след 15:11 в тайбрека.

На трибунтие бяха президентът на България Илияна Йотов, кметът на София Васил Терзиев, президентите на БОК и БФВ Весела Лечева и Любо Ганев, както и футболните легенди Христо Стоичков, Мартин Петров и Стилиян Петров.

Както и всички волейболисти от националния ни отбор в момента, които след само четири дни ще играят на Евроволей 2026 в същата тази зала.

След края на шоу-мача Любомир Ганев и Христо Стоичков отправи специални приветствия към Теодор Салпаров.

"Това е уважение към всички тези легенди, с които съм играл 20 години. Исках и те до усетят атмосферата. Дано тази приемственост да остане между поколенията. Ще стискаме палци на младите ни волейболисти, дано ни зарадват с някой медал на Европейското първенство", заяви Салпаров в края на спектакъла.

Голяма част от приходите от двубоя ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви деца".