Полша се жалва от организацията на Евроволей

Полските волейболисти пристигнаха за започващото в сряда Европейско първенство като защитаващи титлата си шампиони и победители в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Тази година залогът е двоен - триумфът е равен на спечелване на квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис. След пристигането си в България обаче те се сблъскват с няколко проблема, които разкри президентът на Полската волейболна федерация, предаде Спортал

"Още преди да кацнем, вече имахме големи проблеми. Например с фитнеса, а изведнъж и с автобуса. Не искат да ни предоставят фитнес зала. Има една обществена, но някои състезатели трябва да направят така наречената "активация" преди мач. Изпратиха ни в хотела, но там има само няколко бягащи пътеки и два дъмбела", разказва Себастиан Свидерски.

По думите му имало план да се докара фитнес оборудване от Полша в България или да отборът да наеме на място няколко щанги, тежести и т.н.

"С автобуса историята беше, че не дойде да вземе играчите навреме, поради което тренировката беше съкратена. Това са дребни неща, които се надявам да не повлияят на цялостното представяне, а дори напротив - да мобилизират момчетата", допълни той.

Възпитаниците на треньора Никола Гърбич са едни от основните фаворити в тазгодишното издание на европейския шампионат. Те не само защитават титлата си, но и влизат в турнира като актуални победители в Лигата на нациите.

В подобна ситуация бяха и преди три години, отново в България и Италия - първо спечелиха Лигата на нациите, а два месеца по-късно станаха европейски шампиони за втори път в историята си.