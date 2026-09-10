Алекс Николов се отчете с 19 точки: Показа се класата на отбора

България победи Северна Македония с 3-0 гейма на старта на Европейското първенство, а Алекс Николов се отчете с 19 точки и беше един от лидерите на "лъвовете" на полето.

Пред медиите той отчете нервите в началото, но заяви, че най-важна е била победата.

"Супер беше според мен, макар и сковаността в началото на мача. Смятам, че най-важното нещо е резултатът и то на под 20 точки във всички геймове, макар и да бяхме точка за точка и в трите гейма реално до средата на геймовете. Това означава, че в края на геймовете се показва класата на отбора и защо превъзхождаме съперника. Така че, радвам се, нямам какво повече да добавя", каза Николов, цитиран от БГНЕС.

"Аз съм перфекционист, така че не обичам да правя пет грешки от сервис, нито да ме хващат три пъти на блок, така че това е нещо, върху което ще поработя да не се повтаря, но все пак е част от играта. А пък и в тази позиция мога да съм по-толерантен към грешките и блоковете, защото моята задача е да правя точки и да не ме е страх от това да правя грешки и да ме хващат на блок", завърши той.