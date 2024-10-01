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Èðàí å äàâàë íà "Õèçáóëà" áþäæåò îò îêîëî 800 ìëí. äîëàðà ãîäèøíî

"Õèçáóëà" è ÏÊÊ èìàò åäíî è ñúùî ðîäíî ìÿñòî
1 îêò 2024 23:10, Ãåðãàíà Ïîïîâà
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Èðàí å äàâàë íà "Õèçáóëà" áþäæåò îò îêîëî 800 ìëí. äîëàðà ãîäèøíî
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

"Õèçáóëà" íÿìà êàê äà áúäå èçêîðåíåíà îò Ëèâàí. Òîâà çàÿâè çà ÁÍÒ àðàáèñòúò ïðîô. Âëàäèìèð ×óêîâ.

Îùå ïî òåìàòà
Âëàäèìèð ×óêîâ: “Õèçáóëà” ïîëó÷è ñåðèîçíè óäàðè
29 ñåï 2024 09:46
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"Èäåÿòà íà Èçðàåë áåøå „Õàìàñ” äà áúäå èçêîðåíåí òîòàëíî, òúé êàòî ïðåâçå èâèöàòà Ãàçà è íàïðàâè íåçàêîííî ïðàâèòåëñòâî, äîêàòî „Õèçáóëà” å äúðæàâà â äúðæàâàòà - Ëèâàí, êîÿòî å ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòà. „Õèçáóëà” å îðãàíèçàöèÿ, ñúçäàäåíà îò Èðàí è çàòîâà å ìíîãî ïî-ïðèáëèæåíà îòêîëêîòî „Õàìàñ”. Äîëèíàòà íà ãðàíèöàòà ìåæäó Ëèâàí è Ñèðèÿ å ñúçäàäåíà îò ÏÊÊ - êþðäèòå - òîåñò "Õèçáóëà" è ÏÊÊ èìàò åäíî è ñúùî ðîäíî ìÿñòî. 90-òå ãîäèíè íàääåëÿ ïî-ëåêèÿò âàðèàíò è "Õèçáóëà" ñå ïðåâúðíà â ïàðòèÿ, êîÿòî ðåàëíî óïðàâëÿâà.

Åñòåñòâîòî íà ëèâàíñêîòî îáùåñòâî èì äàâà âúçìîæíîñò äîðè ïðåäñòàâèòåëè íà äðóãèòå êîíôåñèè - ñóíèòè, õðèñèòÿíè, äà áúäàò êîìàíäâàíè îò Õèçáóëà, çàùîòî òåõíèòå èçáèðàòåëè ñà îò Õèçáóëà”, êàçà îùå ïðîô. ×óêîâ.

Ïî äóìèòå ìó, Èðàí å äàâàë íà „Õèçáóëà” áþäæåò îò îêîëî 800 ìëí. äîëàðà ãîäèøíî - ïîâå÷å îò âîåííèÿ áþäæåò íà ëèâàíñêàòà àðìèÿ.

"Íÿìà êàê äà ãè õâúðëÿò â êàíàâêàòà è äà ñå îòêàæàò îò òÿõ, íî â åäèí ìîìåíò èìà åäíî íåïðèïîêðèâàíå íà èíòåðåñèòå ìåæäó öåíòúðà - äúðæàâàòà ìàéêà, è îòäåëíèòå ïðîêñèòà".

Âëàäèìèð ×óêîâ êîìåíòèðà îùå, ÷å Òåõåðàí íÿìà íèêàêúâ èíòåðåñ äà ñå íàìåñâà â èçáîðèòå â ÑÀÙ, çàùîòî å â òåõåí èíòåðåñ äåìîêðàòèòå äà çàïàçÿò âëàñòòà:

"Áàðàê Îáàìà ïîäïèñà ÿäåíîòî ñïîðàçóìåíèå ñ òÿõ. Äæî Áàéäúí áåøå ÷îâåêúò, êîéòî íå ñêëþ÷è ñäåëêà ñ Èðàí äà ïðåêðàòÿò òåõíèòå íàïàäåíèÿ â Ïåðñèéñêèÿ çàëèâ, à òå äà íå èì ïðåâåäàò åäíè çàìðàçåíè àâîàðè".

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ãåðãàíà Ïîïîâà

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Îùå ïî òåìàòà: âîéíàÈðàíËèâàíÈçðàåë
Îùå îò Ðóñèÿ
Ìèñèÿòà íà Ìàðê Ðþòå â ÍÀÒÎ: Ñïëîòåòå Çàïàäà, óñïîêîéòå Èçòîêà, ïîìîãíåòå íà Óêðàéíà
Îùå îò Áëèçúê Èçòîê
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 16 ìèíóòè
Àìè ãîâåäàðöè êîëêî ïàðèöè íàëèâàò íà ÷Àôóòèÿ?
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Õðèñòî Õðèñòîâ ïðåäè 17 ìèíóòè
È Íåòàíÿõó íîñåøå êóôàðè ñ ïàðè íà Õàìàñ.
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Àïëîäèñìåíòè! ïðåäè 18 ìèíóòè
Èðàí áÿõà ïî÷òè ôàëèðàëà äúðæàâà ïî âðåìåòî íà Òðúìï. È òîâà ñëåä êàòî Îáàìà èçëÿ ìàñà ïàðè òàì çà äà ãîðÿò àìåðèêàíñêèÿ ôëàã è äà âèêàò "ñìúðò íà ÑÀÙ". 8ã. ïî-êúñíî, Èðàí ñà ÿäðåíà äúðæàâà, ñïîíñîðèðàò Ïóòèí â óêðàèíñêîòî êëàíå, è èìàò Õèçáóëà çà äà âîþâàò âìåñòî òÿõ. À óïðàâëÿâàùàòà ôàìèëèÿ å àêóìóëèðàëà áîãàòñòâî îò 200ìëðä . äîëàðà.
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ÕÀÕÀÕÀÕÀÕÀÀÀÀ ïðåäè 23 ìèíóòè
åâðåéñêèòå ïpocòîòuu êðàé íÿìàò åéééé
Âèæ âñè÷êè

Investor

Êàäúð íà äåíÿ çà 1 îêòîìâðè
Ïðîäàæáèòå íà General Motors ñå ñâèâàò â ÑÀÙ ñ íàä 2% ïðåç òðåòîòî òðèìåñå÷èå

BGONAIR

74-ãîäèøåí ìúæ çàãèíà â êàòàñòðîôà êðàé Ïëîâäèâ
Íîâîëóíèå è ñëúí÷åâî çàòúìíåíèå âúâ Âåçíè íè îòêðèâàò íîâè âúçìîæíîñòè

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ÖÀÕÀË êàçà, ÷å Èðàí å èçñòðåëÿë áàëèñòè÷íè ðàêåòè ïî Èçðàåë
Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñå âúçïîëçâà îò íàïóñêàùèòå Ãåðìàíèÿ êîìïàíèè

GOL

Ïåðëèòå íà ÖÑÊÀ ñå ñðåùíàõà ïðåç ëÿòîòî, âèæòå êîé ïîáåäè + ÂÈÄÅÎ
Âèñøàòà ëèãà êëåêíà ïðåä Ìàí Þíàéòåä

AUTOMEDIA

50 VW Golf GTI ùå ãîíÿò ëîøèòå â Þæíà Àôðèêà
Êîëêî îïàñíà å „õèïíîçàòà íà ïúòÿ“?

TIALOTO

×àíèíã Òåéòúì è Äæåíà Äþàí ðàçðåøèõà ïðîáëåìèòå ñè è íàé-íàêðàÿ ñå ðàçâåäîõà
Äúùåðÿòà íà Êúðò Êîáåéí – Ôðàíñèñ – ñòàíà ìàéêà çà ïúðâè ïúò

PULS

Ïðè÷èíè çà ñóõîòà â î÷èòå ïðåç ñòóäåíîòî ïîëóãîäèå è êàê äà ñè ïîìîãíåì?
Áëèçî 16 ìèëèîíà äóøè â ÑÀÙ ñå îïëàêâàò îò ñóõîòà â î÷èòå
Èçëåêóâàõà äèàáåò òèï 1 ñ ïîìîùòà íà ïðîãðàìèðàíè ñòâîëîâè êëåòêè

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Íóìåðîëîãè÷íà ïðîãíîçà çà îêòîìâðè
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