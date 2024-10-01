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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ
"Õèçáóëà" íÿìà êàê äà áúäå èçêîðåíåíà îò Ëèâàí. Òîâà çàÿâè çà ÁÍÒ àðàáèñòúò ïðîô. Âëàäèìèð ×óêîâ."Èäåÿòà íà Èçðàåë áåøå „Õàìàñ” äà áúäå èçêîðåíåí òîòàëíî, òúé êàòî ïðåâçå èâèöàòà Ãàçà è íàïðàâè íåçàêîííî ïðàâèòåëñòâî, äîêàòî „Õèçáóëà” å äúðæàâà â äúðæàâàòà - Ëèâàí, êîÿòî å ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòà. „Õèçáóëà” å îðãàíèçàöèÿ, ñúçäàäåíà îò Èðàí è çàòîâà å ìíîãî ïî-ïðèáëèæåíà îòêîëêîòî „Õàìàñ”. Äîëèíàòà íà ãðàíèöàòà ìåæäó Ëèâàí è Ñèðèÿ å ñúçäàäåíà îò ÏÊÊ - êþðäèòå - òîåñò "Õèçáóëà" è ÏÊÊ èìàò åäíî è ñúùî ðîäíî ìÿñòî. 90-òå ãîäèíè íàääåëÿ ïî-ëåêèÿò âàðèàíò è "Õèçáóëà" ñå ïðåâúðíà â ïàðòèÿ, êîÿòî ðåàëíî óïðàâëÿâà.
Åñòåñòâîòî íà ëèâàíñêîòî îáùåñòâî èì äàâà âúçìîæíîñò äîðè ïðåäñòàâèòåëè íà äðóãèòå êîíôåñèè - ñóíèòè, õðèñèòÿíè, äà áúäàò êîìàíäâàíè îò Õèçáóëà, çàùîòî òåõíèòå èçáèðàòåëè ñà îò Õèçáóëà”, êàçà îùå ïðîô. ×óêîâ.
Ïî äóìèòå ìó, Èðàí å äàâàë íà „Õèçáóëà” áþäæåò îò îêîëî 800 ìëí. äîëàðà ãîäèøíî - ïîâå÷å îò âîåííèÿ áþäæåò íà ëèâàíñêàòà àðìèÿ.
"Íÿìà êàê äà ãè õâúðëÿò â êàíàâêàòà è äà ñå îòêàæàò îò òÿõ, íî â åäèí ìîìåíò èìà åäíî íåïðèïîêðèâàíå íà èíòåðåñèòå ìåæäó öåíòúðà - äúðæàâàòà ìàéêà, è îòäåëíèòå ïðîêñèòà".
Âëàäèìèð ×óêîâ êîìåíòèðà îùå, ÷å Òåõåðàí íÿìà íèêàêúâ èíòåðåñ äà ñå íàìåñâà â èçáîðèòå â ÑÀÙ, çàùîòî å â òåõåí èíòåðåñ äåìîêðàòèòå äà çàïàçÿò âëàñòòà:
"Áàðàê Îáàìà ïîäïèñà ÿäåíîòî ñïîðàçóìåíèå ñ òÿõ. Äæî Áàéäúí áåøå ÷îâåêúò, êîéòî íå ñêëþ÷è ñäåëêà ñ Èðàí äà ïðåêðàòÿò òåõíèòå íàïàäåíèÿ â Ïåðñèéñêèÿ çàëèâ, à òå äà íå èì ïðåâåäàò åäíè çàìðàçåíè àâîàðè".
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase