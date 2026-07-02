Най-близкият съюзник на Путин под натиск: Минск се съпротивлява на по-дълбока военна роля

Тесният съюз на Русия с Беларус е изправен пред ново изпитание, тъй като президентът Александър Лукашенко показа нежелание да задълбочи ролята си във войната на Владимир Путин срещу Украйна.

Лукашенко проведе двудневни разговори с Путин, започвайки в петък в резиденцията на руския лидер близо до езерото Валдай, след като публично предупреди руските власти срещу опитите за въвличане на Беларус в конфликта, пише Bloomberg.

Беларуският лидер многократно е заявявал, че страната му не възнамерява да се намесва във войната, освен ако не бъде нападната. Но той изглежда призна, че е имало натиск да го направи в четвъртък, когато прие руския посланик Борис Гризлов, близък съюзник на Путин, и губернатора на Московска област Андрей Воробьов за разговори в Минск.

Лукашенко, който управлява Беларус от 1994 г., също предупреди Киев по време на срещата, че „качеството на войната“ ще се промени незабавно, ако Минск бъде въвлечен в конфликта.

Съюзник на Москва и зависим от Кремъл за политическа и икономическа подкрепа, Лукашенко позволи на Русия да използва територията на страната му като стартова площадка за нахлуването в Украйна през февруари 2022 г., без да изпраща собствените си войски в бой. Но коментарите на президента и последвалото посещение, при което Путин се видя с него, подчертават деликатната му позиция.

Беларус и Москва оттогава продължават да задълбочават военните си връзки,

като Кремъл заяви, че е разположил тактически ядрени оръжия в Беларус през 2023 г., а след това през 2025 г. - ракетата „Орешник“ с по-голям обсег и ядрена способност. Тъй като кампанията на Путин срещу Украйна изглежда все по-напрегната, Киев предупреди за евентуална нова руска офанзива през Беларус, което повишава риска Минск да бъде въвлечен още повече във войната.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано този месец заяви, че оборудване, което подпомага навигацията на руски дронове, е разположено в граничните райони на Беларус. Той предупреди Лукашенко, че ако не изключи предавателите, Украйна ще го направи вместо него.

Три дни по-късно Зеленски заяви, че предавателите в Беларус са прекратили работата си.

В четвъртък Лукашенко каза на Гризлов, че е приел представители от Украйна в Минск, което е рядък случай на потвърдени директни контакти с Киев.

Войските на Путин се борят да осигурят решителни победи в Източна и Южна Украйна, докато украинските удари нарушават руската логистика и комуникации в териториите, окупирани от нейните сили.

В неделя Путин заяви, че не е обсъждал конфликта подробно с Лукашенко.

„Много сме му благодарни за усилията му“, каза руският лидер, добавяйки, че Беларус може отново да се превърне в място за мирни преговори с Украйна, когато му дойде времето. Зеленски преди това е изключвал Беларус или Русия като места за преговори.

След това беларуският президент пътува до Пекин в понеделник, за да се срещне с китайския президент Си Дзинпин. Си му каза, че Китай подкрепя Беларус в защитата на нейния суверенитет, независимост и териториална цялост, според държавния оператор CCTV.

В същия ден, в който Лукашенко се срещна със Си, Китай призова за рестартиране на застоялите мирни преговори между Украйна и Русия.

Китай призовава всички страни да проявят сдържаност, да се въздържат от нападения срещу цивилни и гражданска инфраструктура и да работят за деескалация на военните действия, заяви Сун Лей, заместник-постоянен представител в ООН, по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН в понеделник.

Лукашенко наскоро се стреми да облекчи напрежението със САЩ. Вашингтон премахна някои ограничения върху беларуските торове, а американски представители твърдят, че отмяната на още санкции би могла да помогне за отдалечаване между Минск и Москва и за подобряване на отношенията с Беларус.