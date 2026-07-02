Пет чаши кафе на ден намаляват риска от рак на черния дроб

Всекидневната консумация на кафе - пет или повече чаши на ден - е свързана с по-нисък риск от чернодробно заболяване и рак на черния дроб, показва голямо ново изследване, публикувано в списанието Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Резултатите се основават на данни от над 354 000 участници,

проследени в продължение на повече от десетилетие.

Водещият автор д-р Хюнсок Ким от медицинския център „Сидарс-Синай" в Лос Анджелис посочва, че защитният ефект вероятно произтича от антиоксидантите в кафето, а не от кофеина, тъй като подобна полза е отчетена и при пиещите безкофеиново кафе.

Изследователите са установили, че защитният ефект нараства с количеството консумирано кафе: едно до две чаши на ден са свързани с 20% по-нисък риск от цироза и 24% по-нисък риск от рак на черния дроб, три до четири чаши - с 35% по-нисък риск и от двете заболявания, а пет или повече чаши - с 47% по-нисък риск от рак на черния дроб.

Изследването е установило и по-здравословни чернодробни протеинови профили и

по-малко чернодробни мазнини и възпаление при пиещите кафе.

Авторите предупреждават за ограниченията на изследването: над 90% от участниците са европейци, само 10% са преминали ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), а консумацията на кафе е измервана само в началото и след 10 години.

Подслаждането на кафето със захар или изкуствени подсладители е свързано с повишен маркер за чернодробно възпаление, поради което специалистите съветват да се внимава с приема на захар. Американската администрация по храните и лекарствата препоръчва не повече от 400 милиграма кофеин на ден за здрави възрастни. /БГНЕС