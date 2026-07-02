Терзиев: СО получи над 100 сигнала за паднали дървета и клони

Кметът на столицата Васил Терзиев коментира, че екипът му остава на терен, за да разчисти след бурята снощи.

“Днес започва работа и по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура”, написа Терзиев във Фейсбук и добави, че най-важното е, че няма пострадали хора.

Паднали дървета

В късния следобед вчера в Столичната община бяха подадени около 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирени пътни участъци и подлези в София заради силния дъжд. Няма данни за пострадали хора.

“Реагирахме веднага и до късно снощи екипите на СО не спряха да работят по отстраняване на проблемите”, посочва Терзиев. Към тях се присъединиха и екипите от фирмите по поддръжка на зелената система и чистотата, които работят извънредно рамо до рамо с пожарната и доброволците, информира още кметът.

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“Първата ни задача беше да разчистим местата, където падналите дървета и клони затрудняват движението, след което продължаваме по всички останали сигнали. Такива вечери показват и колко важна е постоянната, често незабележима работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се оттекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята“, обяснява Терзиев.

Той изразява съжаление от загубата на красиви и стари дървета в столицата. Кметът уверява, че през есента ще бъдат засадени нови дървета.