Êàê Èçðàåë ìîæå äà îòâúðíå íà Èðàí?

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Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ/ EPA
Èçðàåë ñå çàêëå, ÷å ùå îòâúðíå íà ðàêåòíèÿ îáñòðåë íà Èðàí âúâ âòîðíèê, êîéòî âêëþ÷âàøå ïîâå÷å îò 180 áàëèñòè÷íè ðàêåòè è áåøå äî ãîëÿìà ñòåïåí îñóåòåí îò èçðàåëñêèòå ñèñòåìè çà ïðîòèâîâúçäóøíà îòáðàíà, ïèøå Ðîéòåðñ.Íÿêîè àíàëèçàòîðè ñìÿòàò, ÷å Èçðàåë íàé-âåðîÿòíî ùå îòãîâîðè, êàòî ñå íàñî÷è êúì èðàíñêè âîåííè èíñòàëàöèè, îñîáåíî êúì òåçè, êîèòî ïðîèçâåæäàò áàëèñòè÷íè ðàêåòè êàòî òåçè, èçïîëçâàíè ïðè àòàêèòå âúâ âòîðíèê. Ìîæå ñúùî òàêà äà óíèùîæè èðàíñêèòå ñèñòåìè çà ïðîòèâîâúçäóøíà îòáðàíà è ñúîðúæåíèÿ çà èçñòðåëâàíå íà ðàêåòè.
Âàøèíãòîí îáâèíè Òåõåðàí â äîñòàâêà íà áàëèñòè÷íè ðàêåòè ñ ìàëúê îáñåã íà Ðóñèÿ çà èçïîëçâàíå ñðåùó Óêðàéíà. È äâåòå ñòðàíè îòðè÷àò òîâà îáâèíåíèå.
Àíàëèçàòîðè êàçàõà, ÷å òîâà ùå ñå ðàçãëåæäà êàòî íàé-äîáðèÿò îòãîâîð íà àòàêàòà íà Èðàí.
Óäàðèòå ñðåùó ÿäðåíèòå ñúîðúæåíèÿ íà Èðàí ìîãàò äà çàáàâÿò ñïîñîáíîñòòà íà Òåõåðàí äà ïðîèçâåäå ÿäðåíî îðúæèå. ßäðåíàòà ïðîãðàìà íà Èðàí å ðàçïðîñòðàíåíà íà ìíîãî ìåñòà, ñàìî íÿêîè îò êîèòî ñà ïîñòðîåíè ïîä çåìÿòà.
Âúïðåêè òîâà, ãîëÿìà àòàêà ñðåùó ÿäðåíàòà ìó èíôðàñòðóêòóðà âåðîÿòíî ùå ïðåäèçâèêà ñåðèîçíè ïîñëåäèöè, ïîòåíöèàëíî âêëþ÷èòåëíî ñïðèíò îò Èðàí çà ñúçäàâàíå íà ÿäðåíî îðúæèå. Âàøèíãòîí çàÿâè, ÷å íÿìà äà ïîäêðåïè ïîäîáíî äåéñòâèå íà Èçðàåë.
Ðè÷àðä Õóêúð, ïåíñèîíèðàí îôèöåð îò àìåðèêàíñêàòà àðìèÿ, êîéòî å ñëóæèë â Ñúâåòà çà íàöèîíàëíà ñèãóðíîñò íà ÑÀÙ ïðè ïðåçèäåíòè ðåïóáëèêàíöè è äåìîêðàòè, êàçà, ÷å å "ÿâíà âúçìîæíîñò" Èçðàåë äà óäàðè ÿäðåíèòå ñúîðúæåíèÿ íà Èðàí, íî íå å âåðîÿòíîñò, "çàùîòî êîãàòî íàïðàâèòå íåùî ïîäîáíî, ïîñòàâè èðàíñêîòî ðúêîâîäñòâî â ïîçèöèÿ äà íàïðàâè íåùî äîñòà äðàìàòè÷íî â îòãîâîð".
Èñëÿìñêàòà ðåïóáëèêà îòðè÷à íÿêîãà äà å èìàëà ïðîãðàìà çà ÿäðåíè îðúæèÿ èëè äà ïëàíèðà äà èìà òàêàâà.
ßäðåíèÿò íàäçîðåí îðãàí íà ÎÎÍ, ÌÀÀÅ è ðàçóçíàâàòåëíàòà îáùíîñò íà ÑÀÙ çàêëþ÷èõà, ÷å Èðàí å ñëåäâàë êîîðäèíèðàíà ïðîãðàìà çà ÿäðåíè îðúæèÿ äî 2003 ã., à åêñïåðòèòå êàçâàò, ÷å ñ ïðîïàäàíåòî íà ÿäðåíàòà ñäåëêà îò 2015 ã. òîé ìîæå äà ïðîèçâåäå äîñòàòú÷íî îðúæååí óðàí çà áîìáà â âúïðîñ íà ñåäìèöè.
Èçðàåë ñúùî ìîæå äà óäàðè ïåòðîëíàòà èíäóñòðèÿ íà Èðàí, êîåòî ùå íàâðåäè íà èêîíîìèêàòà ìó. Ïîäîáíà àòàêà ìîæå äà ïðîâîêèðà Èðàí íà ñâîé ðåä äà óäàðè ïåòðîëíè ñúîðúæåíèÿ â Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ è äðóãè àðàáñêè äúðæàâè îò Ïåðñèéñêèÿ çàëèâ. Òîâà ìîæå äà íàêàðà öåíàòà íà ãîðèâîòî, êîåòî âèíàãè å îñíîâåí âúïðîñ íà êàìïàíèÿòà â ÑÀÙ, äà ñå ïîâèøè, ïðåäè àìåðèêàíöèòå äà èçáåðàò íîâ ïðåçèäåíò è Êîíãðåñ íà èçáîðèòå íà 5 íîåìâðè .
"Íå ñúì ñèãóðåí, ÷å (ïîâäèãàíåòî íà ñâåòîâíèòå öåíè íà ïåòðîëà) áè îãðàíè÷èëî èçðàåëöèòå", êàçà Äåéâèä Äå Ðîø, áèâø ñëóæèòåë íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà, ó÷àñòâàù â ïîëèòèêàòà â Ïåðñèéñêèÿ çàëèâ, ñåãà â Öåíòúðà çà Áëèçúê Èçòîê-Þæíà Àçèÿ êúì Íàöèîíàëíèÿ óíèâåðñèòåò ïî îòáðàíà íà ÑÀÙ. Èçðàåë, äîáàâè òîé, ìîæå äà ðàçãëåæäà ïîêà÷âàíåòî íà ñâåòîâíèòå öåíè íà ïåòðîëà êàòî ïîëçà çà êàìïàíèÿòà çà ïðåèçáèðàíå íà áèâøèÿ ïðåçèäåíò Äîíàëä Òðúìï .
Èçðàåëñêèÿò ïðåìèåð Áåíÿìèí Íåòàíÿõó íàïîñëåäúê å ïî-ïðèâúðçàí êúì ðåïóáëèêàíöèòå íà Òðúìï, îòêîëêîòî êúì äåìîêðàòèòå.
Âîåííèÿò îòãîâîð ñå ñ÷èòà çà íàé-âåðîÿòåí, íî èìà âàðèàíòè, êîèòî íå âêëþ÷âàò ðàêåòíè óäàðè èëè íàïàäåíèÿ íà êîìàíäîñè.
Ïðåçèäåíòúò íà ÑÀÙ Äæî Áàéäúí çàÿâè, ÷å ùå íàëîæè ïîâå÷å ñàíêöèè íà Èðàí. Ñàíêöèèòå íà Âàøèíãòîí ñðåùó Èðàí âå÷å çàáðàíÿâàò ïî÷òè öÿëàòà òúðãîâèÿ íà ÑÀÙ ñúñ ñòðàíàòà, áëîêèðàò àêòèâèòå íà íåéíîòî ïðàâèòåëñòâî â ÑÀÙ è çàáðàíÿâàò ÷óæäåñòðàííàòà ïîìîù è ïðîäàæáàòà íà îðúæèÿ îò ÑÀÙ.
Àíàëèçàòîðè êàçàõà, ÷å Èçðàåë ñúùî ìîæå äà èçïîëçâà ñïîñîáíîñòèòå ñè çà êèáåðâîéíà, çà äà îòãîâîðè íà èðàíñêèòå óäàðè. Íåîòäàâíàøíàòà ìàñîâà ïåéäæúðñêà àòàêà íà Èçðàåë ñðåùó Õèçáóëà â Ëèâàí íàñî÷è ñâåòëèíàòà íà ïðîæåêòîðèòå êúì íåéíîòî ñåêðåòíî çâåíî 8200, ñïåöèàëèçèðàíî çâåíî çà êèáåðâîéíà è ðàçóçíàâàíå íà èçðàåëñêèòå ñèëè çà îòáðàíà, êîåòî ñïîðåä çàïàäíè èçòî÷íèöè ïî ñèãóðíîñòòà å ó÷àñòâàëî â ïëàíèðàíåòî íà îïåðàöèÿòà.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase