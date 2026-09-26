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5 талисмана, които привличат пари

Класическата детелина – ирландският символ за късмет

26.09.2026 | 15:00 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Идеята, че определени предмети могат да привлекат финансово изобилие, е дълбоко вкоренена в различни култури – от китайския фъншуй до индийската традиция на Васту. Независимо дали вярвате в магията, или просто търсите начин да се фокусирате върху финансовите си цели, тези пет талисмана за дамска чанта са популярни именно защото напомнят за изобилието и поддържат положителна нагласа към парите. Кои са те:

Цитрин – „камъкът на търговеца“

Цитринът отдавна е известен като „камъкът на търговеца“ – камък, който традиционно се носи от търговци и собственици на магазини като символ на изобилие, успех и щастливи възможности. Според традициите, цитринът се съхранява в магазини, портмонета и дамски чанти именно с цел привличане на просперитет.

Как да го използвате: поставете малък полиран цитрин в скрито джобче на чантата си. Можете също да го носите като висулка на ключодържател.

Три фъншуй монети, вързани с червен конец

Това е един от най-разпространените фъншуй талисмани за привличане на богатство. Три монети, вързани с червен конец или панделка, се поставят в портфейл, чанта или каса. Числото три символизира небето, земята и човечеството – мощна тройка, която активира енергията на парите.

Важно: червеният конец е ключов – именно той „активира“ монетите. Избягвайте да използвате четири или пет монети, тъй като те не се считат за щастливи.

Източник: 5 талисмана за дамска чанта, които привличат пари

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