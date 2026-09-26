BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 43

Четирима станаха загиналите при срутването на сграда в Атина

Двама души са в неизвестност

26.09.2026 | 15:15 ч. 0
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Жертвите при срутването на сградата в центъра на Атина станаха четири, съобщава електронното издание на в. "Прото тема". Двама души се водят в неизвестност след инцидента.

Сградата в централния атински квартал „Плака“ се срути частично след експлозия по неизвестни до момента причини. Инцидентът стана малко след 7:30 ч. в петък. През нощта беше извадено тяло на жена. Вторият загинал при инцидента е мъж. Властите съобщават за още две тела, които са намерени по-рано днес. 

Издирвателните действия на спасителните екипи продължават.  В тях участват 30 пожарникари и три кучета. Все още не е установена самоличността на издирваните лица. Има информация, че в апартамента на втория етаж е живеело възрастно семейство, а в другият апартамент в срутената сграда се е отдавал под наем и са били отседнали четирима граждани на САЩ.

Сред версиите за причините за взрива е повреда в газопреносната инсталация.

Свързани статии

Отломки от срутената сградата са нанесли сериозни щети на паркирани в района автомобили и съседни сгради. Пострадала е сградата на църква в района на експлозията, което налага неделната литургия да бъде извършена на открито, съобщава Асошиейтед прес. 
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

жертви срутване на сграда Атина
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem