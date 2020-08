Учени откриха защо се появяват туморите

Учени разкриха загадката на измененията в клетките, съпътстващи появата на злокачествени туморни образувания, предава БГНЕС.

Резултатите от изследването са публикувани в бюлетина на Националната академия на науките (Proceedings of the National Academy of Sciences). Учените от института за изследване на левкемията "Хосе Карерас" и университета в Барселона анализира ролята на загубата на нуклеотидния фрагмент от транспортната РНК, обозначена като нуклеотид Y, по време на трансформацията на клетката в злокачествена.

Оказа се, че в този случай протеинът, който генерира нуклеотид Y, се изключва чрез епигенетична регулация, причинявайки образуването на малки, но агресивни тумори.

Учените подчертават, че най-много изменения се наблюдават в гена TYW2, което се наблюдава при рак на стомаха, на дебелото черво и на матката и което намалява значително шанса за оцеляване на пациентите.

Учените възнамеряват да открият начин за възстановяване активността на TYW2 и как да върнат загубения нуклеотид към клетъчния механизъм на синтеза на протеини.