Още 70 интензивни легла разкриват в столичните болници

Още 70 интензивни легла ще бъдат разкрити в столични болници, обяви заместник здравния министър Димитър Петров. Към този момент в София има недостиг само на интензивни легла, с останалите все още няма проблем, увери той.

Обмисля се и командироването на лекари от страната, които да помогнат в лечението на пациенти с коронавирус, съобщи БНР.

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Те ще са от области в страната, където има по-малка заболеваемост, както и от болници, където натоварването не е толкова голямо.

"Въпросът е има ли някакъв вариант болници, които нямат Covid легла, да командироват в болници, които имат, тъй като в някои по-малки болници безмислено се отварят по две-три легла. Всички лекари вече имат опит с лечение на Covid, които са работили, има навсякъде такива. Въпросът е с реаниматорите. Има още легла, но очакваме следващите дни те да свършат. Затова целта е да се увеличат още повече", обясни зам.-министърът.

Covid легла има в акушеро-гинекологичните болници в София, но те не могат да се използват за всички нуждаещи се, допълни Петров.

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