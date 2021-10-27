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Още 70 интензивни легла разкриват в столичните болници

Обмисля се командироване на лекари от страната
27 окт 2021 18:15, Анисия Иванова
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Още 70 интензивни легла разкриват в столичните болници
Снимка: БГНЕС

Още 70 интензивни легла ще бъдат разкрити в столични болници, обяви заместник здравния министър Димитър Петров. Към този момент в София има недостиг само на интензивни легла, с останалите все още няма проблем, увери той.

Обмисля се и командироването на лекари от страната, които да помогнат в лечението на пациенти с коронавирус, съобщи БНР.

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Те ще са от области в страната, където има по-малка заболеваемост, както и от болници, където натоварването не е толкова голямо.

"Въпросът е има ли някакъв вариант болници, които нямат Covid легла, да командироват в болници, които имат, тъй като в някои по-малки болници безмислено се отварят по две-три легла. Всички лекари вече имат опит с лечение на Covid, които са работили, има навсякъде такива. Въпросът е с реаниматорите. Има още легла, но очакваме следващите дни те да свършат. Затова целта е да се увеличат още повече", обясни зам.-министърът.

Covid легла има в акушеро-гинекологичните болници в София, но те не могат да се използват за всички нуждаещи се, допълни Петров.

Още вижте в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR

По публикацията работи: Анисия Иванова

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Напиши коментар Коментари
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ПРОРОК АНТИВАКСАРИИ преди 11 секунди
То и локдауна им само измама от всякъде-- във бедна България ,ако спреш и заводи и дискотеки по добре помоли приятелите си от НАТО да те ударят със атомна бомба за да не се мъчиш ! Какъв локдаун е да ,,пазиш икономиката ,, ако е да пазиш икономиката да си я караме така и това е ,каквото за Иван такова и за Стоян -- виж ако се затвори всичко за две седмици със сигурност болниците ще си поемат въздух ,ама ние сме толкова зле финансово .че наистина при тази инфлация ще има бунтове !
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Анонимен преди 38 секунди
Купете и 2 3 тона чесън, мед и чай специално за антиваксърите.
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Анонимен преди 2 минути
До ПРОРОК АНТИВАКСАРИИТи знаеш ли колко време се учи за доктор? А тия от чужбина няма да дойдат за тия пари, които ще им дадем. Ще има да си мрем.
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ПРОРОК АНТИВАКСАРИИ преди 7 минути
Те тези които ги наричат реаниматори отдавна избягаха и сега ни гледат резила ! Във момента за всичко е късно няма спортн зали няма нищо течението ни влачи всичко каквото и да направят барабар със локдауна всичко ще е постфактум имаха цяло лято ако бяха стегнали и отоплили зали ,газифицирали и снабдили със техника и ако бяха почнали да изграждат организация и да обучават персонал от май до Октомври щеше да може нещо да се направи във зала един специалист може да следи 20 новообучени можеше ама.
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3737 преди 15 минути
Рундьо и компания съвсем се омазаха. В провинцията работят и пенсионирани лекари, че няма кадри. Управлението не е като да стоиш, почесваш мъ...те и пощипваш метресета по кълките. Рундьо, Рундьо. Ще останеш в историята ти.
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Анонимен преди 17 минути
Само 70? Брях много страшен вирус. Какво стана с леглата по спортните зали?
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Веселинъ 7112136860 преди 17 минути
240 интензивни легла у Парламенто и газззззззз за noмията еврео-noмако-турко-руска! Прасееттаа шкеназо-сефардски фашистки! На Авраам цuranuna y лайнобъркачката съвсем недевственна! Маnraлu хитлеро-сталинистки побъркани!
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1212 преди 23 минути
Няма да е лошо тоя плондир да каже и колко ковид-легла има в частните болници.
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Момо преди 24 минути
В провинцията има хроничен недостиг на лекари. Откъде точно ще ги командироват? От чужбина ли?
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Анонимен преди 27 минути
Голяма радост ще настане. Особено ако се върнат Тиквата и Шайката му.
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Анонимен преди 29 минути
Браво на генерал Мутафчиев.Пълен локдаун. Да връща КПП-та и Декларациите.
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