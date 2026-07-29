Лятото е сезонът, в който природата ни предлага изобилие от свежи зеленчуци, а тиквичките безспорно са сред най-обичаните.
Те са леки, нискокалорични, богати на витамини и минерали, а най-хубавото е, че могат да се превърнат в десетки различни ястия само за няколко минути.
Ако търсите лесни рецепти с тиквички, които не изискват сложни продукти и дълго стоене в кухнята, тези предложения са идеални както за обяд, така и за лека вечеря. Независимо дали предпочитате печени тиквички, сочни ястия със сирене, пухкави запеканки или модерните спагети от тиквички, тук ще откриете идеи, които могат да се приготвят дори в най-горещите летни дни.
Здравей, лято - Лесни и бързи рецепти с тиквички, които да опитате веднага
Хрупкави тиквички на фурна с чеснов млечен сос
Ако обичате пържени тиквички, но искате по-лек вариант, тази рецепта ще ви спечели още след първата хапка. Вместо да се пържат в много мазнина, тиквичките се изпичат до апетитна златиста коричка, като остават хрупкави отвън и нежни отвътре.
Необходими продукти:
3-4 средно големи тиквички
2 супени лъжици брашно или галета
1 чаена лъжичка червен пипер
1 чаена лъжичка чесън на прах
сол на вкус
2 супени лъжици зехтин или олио
За соса:
400 г кисело мляко
2-3 скилидки чесън
половин връзка пресен копър
сол на вкус
Начинa на приготвяне и цялата статия четете на Tialoto.bg
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