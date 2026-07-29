Лятото е сезонът, в който природата ни предлага изобилие от свежи зеленчуци, а тиквичките безспорно са сред най-обичаните.

Те са леки, нискокалорични, богати на витамини и минерали, а най-хубавото е, че могат да се превърнат в десетки различни ястия само за няколко минути.

Ако търсите лесни рецепти с тиквички, които не изискват сложни продукти и дълго стоене в кухнята, тези предложения са идеални както за обяд, така и за лека вечеря. Независимо дали предпочитате печени тиквички, сочни ястия със сирене, пухкави запеканки или модерните спагети от тиквички, тук ще откриете идеи, които могат да се приготвят дори в най-горещите летни дни.

Здравей, лято - Лесни и бързи рецепти с тиквички, които да опитате веднага

Хрупкави тиквички на фурна с чеснов млечен сос

Ако обичате пържени тиквички, но искате по-лек вариант, тази рецепта ще ви спечели още след първата хапка. Вместо да се пържат в много мазнина, тиквичките се изпичат до апетитна златиста коричка, като остават хрупкави отвън и нежни отвътре.

Необходими продукти:

3-4 средно големи тиквички

2 супени лъжици брашно или галета

1 чаена лъжичка червен пипер

1 чаена лъжичка чесън на прах

сол на вкус

2 супени лъжици зехтин или олио

За соса:

400 г кисело мляко

2-3 скилидки чесън

половин връзка пресен копър

сол на вкус

Начинa на приготвяне и цялата статия четете на Tialoto.bg