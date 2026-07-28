Вътре в украинската революция на военните роботи

Руската инвазия в Украйна предизвика безпрецедентна надпревара в областта на безпилотните оръжия, превръщайки това, което започна като брутална артилерийска война, в нов механизиран кошмар от дронове и роботи, способни да преследват, нанасят удари и убиват.

По време на неотдавнашно пътуване до обсадената страна на Business Insider е предоставен достъп до следващата фаза на роботизираната революция в Киев, която дава представа за бъдещето на съвременната война. В края на тази статия можете да намерите всичките им репортажи, разглеждащи променящия се характер на войната.

Украинските въоръжени сили, разузнавателните агенции и отбранителната промишленост работят на пълни обороти, като стотици местни компании произвеждат оръжия за военните нужди. Но голяма част от това, което излиза от производствените линии, не е традиционна военна техника, като танкове и артилерия.

Украйна бързо изгражда първия по рода си арсенал за една променяща се война, въоръжавайки силите си с дронове, роботи и автономни прехващачи, предназначени да откриват и атакуват руски заплахи с по-малко човешко участие.

С много по-малко войски от Русия, Украйна все повече разчита на дронове и роботизирани системи,

за да запълни тази критична празнина и да изтегли войниците си от фронта, където дори кратка, рутинна мисия може да се превърне в смъртна присъда.

Някои машини превозват провизии. Други защитават градове, а трети търсят и унищожават по фронтовите линии.

Украйна твърди, че въоръжените ѝ сили сега унищожават руски войници по-бързо, отколкото Москва може да ги замести – мрачно съотношение, което Киев счита за жизненоважно за оцеляването в една екзистенциална война.

През 2025 г. един от водещите приоритети на Киев в областта на отбраната беше производството на малки експлодиращи дронове, свързани с операторите чрез тънки оптични кабели, което ги правеше устойчиви на широко разпространените руски тактики за заглушаване. При завръщането ни в Украйна тези дронове вече не бяха толкова в центъра на вниманието на екипа ни, тъй като Украйна дава приоритет на други бойни способности от следващо ниво.

Украйна в момента инвестира масивно в производството на наземни роботи и дронове-прехватчи, и ние видяхме и двете в действие. Тя също така все по-често намира начини да изстрелва дронове от други дронове, изграждайки флотилия от „майки“, които оперират на суша, по море и във въздуха. Други системи стават все по-автономни, като включват елементи на изкуствен интелект, които са напълно нови за военното дело.

Изданието пише още, че по време на посещението си е видяло нови дронове, използващи Starlink, за да поддържат връзка дори при интензивна електронна война; безпилотни моторни лодки, които могат да се врязват в кораби, да се взривяват и да изстрелват оръжия; прехващачи, създадени да преследват реактивни дронове за еднопосочни атаки; и наземни роботи, способни да изнасят ранени войници от зони на смърт, които вече са твърде опасни за медицинските екипи.

С всяка нова иновация в бойните действия дроновете коренно променят начина, по който се водят войните - повече от всякога.

Безпилотните технологии изпълняват мисии за наблюдение и прецизни удари, поемат доставките, преосмислят морските сражения, диктуват маневрите на бойното поле и предефинират атаките, докато пилоти и оператори, натоварени със задачата да развиват напълно нови видове бойни умения, водят война на екрани и контролери — като ужасяваща видеоигра, но с много реални последствия за живота и смъртта.

Въпреки значителните технологични скокове, на бойното поле продължава да цари изтощително застояло състояние. Висши американски служители твърдят, че фронтовите линии са на практика замразени, като и двете страни постигат само спорадични успехи. В момента, според тях, отбраната е далеч по-лесна от атаката.

По цялата дължина на фронта малки дронове от типа квадрокоптери създават "зони на унищожение" с ширина от мили. Украинските дронове със среден обсег разбиват руските логистични операции в тила, а ударите с дълъг обсег значително се засилиха и от двете страни на конфликта от миналата година насам, причинявайки разрушения далеч от фронтовите линии.

Русия изстрелва масивни залпове от дронове, докато Украйна редовно нанася удари по руската нефтена инфраструктура с дронове от разстояние от стотици мили. А ракетните атаки на Москва стават все по-смъртоносни за украинските цивилни, тъй като Киев изчерпва запасите си от жизненоважни противоракетни средства.

Войната се проточва, но в ход са иновации, които ще променят хода на конфликта и ще имат трайно въздействие далеч отвъд тази битка.