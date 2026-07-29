Сатурн стана ретрограден, какво очаква зодиите?

Планетата на отговорностите, границите и житейските уроци Сатурн започна ретроградното си движение на 26-и юли, неделя, и то ще продължи до 10-декември. Това е продължителен период. По време на него ще трябва да преразгледаме решенията си, амбициите си, целите си, да построим по-здрава основа. Сега е време да забавим темпото, да се замислим дали някои проекти наистина си струват и да видим дали някои отговорности не са били прекалено големи. Спираме да отлагаме и най-сетне взимаме себе си сериозно. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Сатурн ги поглежда в очите и им казва, че трябва да поговорят сериозно. А Овните ще се отдадат на поредно приключение, без то да е планирано. Но да знаят, че дори главните герои си плащат сметките и си носят кръста.

Телец

Любимото им хоби е да се съпротивляват, когато има промени и да не правят такива. Но този път може да отстъпят. Не всичко е инвестиция, така че може да пуснат някои неща и да ги оставят в миналото.

Близнаци

Отворили са толкова много чатове, мейли и проекти, че дори календарът им ги моли за малко почивка. Да изберат кое им е приоритет. Не, не може всичко да им бъде приоритет.

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