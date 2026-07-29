Стратегическият петролен резерв на САЩ се топи: Растат опасенията за нов енергиен шок

Още през 1975 г., все още под въздействието на арабското петролно ембарго от 1973 г., президентът Джералд Форд подписа Закона за енергийната политика и енергоспестяването. Законът създаде Стратегическия петролен резерв (SPR) на страната и го определи като резервен фонд за черни дни, подготвен в полза на американския народ, в случай че криза в доставките ни засегне отново.

Днес, след две последователни администрации, нашият резервен фонд за черни дни е изчерпан до най-ниските нива от 1983 г. насам. Байдън изтегли 50 милиона барела в отговор на COVID. През следващата година той изтегли още 180 милиона барела в отговор на руската инвазия в Украйна – най-голямото изтегляне в историята на SPR – като аргументира, че тази мярка е необходима, за да се успокоят цените на бензина и да се смекчи шокът от войната, пише за RS Хекмат Матю Абухатер.

Сега президентът Доналд Тръмп изчерпва останалото, за да се справи с ценовите и снабдителните сътресения от войната си с Иран. Последната изтеглена сума, 172 милиона барела петрол, сведе запасите на SPR до 311,4 милиона барела към 17 юли, което оставя американския народ в по-несигурно положение, точно когато конфликтът заплашва да обхване и други стратегически ключови точки в Близкия изток.

Ако следващата вълна на ескалация доведе до скок в цените на петрола, ще има много по-малко буфер между регионална война и цената, която американците плащат на бензиностанциите.

Стратегическият петролен резерв (SPR) се състои от суров петрол, съхраняван в 60 солни каверни по крайбрежието на Мексиканския залив, предимно в Тексас и Луизиана. Солните стени на каверните осигуряват добра изолация, пропускат малко и, благодарение на уникалните си химични свойства, позволяват на петрола бавно да се разбърква вътре в каверната, вместо да стои неподвижен. Тази деликатна система може да съхранява до 727 милиона барела в продължение на десетилетия, стига да се поддържа отговорно.

Много експерти разглеждат прага от 300 милиона барела като "минималното ниво на експлоатация" на SPR поради прецизната инженерна техника, необходима за извличането на петрола. Когато нивото падне под тази граница, експертите от Сметната палата на САЩ (GAO) предупреждават, че резервът е изправен пред сериозни "рискове за способността му да функционира и да отговори на бъдещи енергийни кризи".

Проблемът е от практическо естество.

За да извличат суров нефт, операторите изпомпват огромни количества прясна вода в каверните, за да изместят хидравлично по-лекия нефт нагоре. Но с всеки цикъл на извличане прясната вода разтваря солевата облицовка на каверната, което структурно деформира стените, с времето разширява кухината и драстично променя съотношението обем-налягане в каверната. Този агресивен цикъл на извличане при ниски нива ускорява ерозията на солта и рискува да доведе до катастрофално разрушаване на целостта на каверната.

Дори Тръмп публично призна рисковете от продължаващото изчерпване. По време на неотдавнашна пресконференция Тръмп откровено призна уязвимостта на изчерпаните резерви, предупреждавайки, че "резервите ни ще се изчерпят след около 4 седмици".

Двупартийни гласове, от конгресмен Томас Маси до високопоставени демократи от Камарата на представителите и Сената, бият тревога относно това агресивно изчерпване, но без резултат. Маси изрично предупреди, че използването на резерва в световен мащаб, "за да се прикрият разходите за войната, рискува физическия срив на самите солни каверни, в които се съхранява". Сенаторът Мартин Хайнрих също предупреди, че Съединените щати трябва да поддържат стратегически петролен резерв (SPR), "който има достатъчен капацитет да поема подобни сътресения“, вместо да оставят потребителите „да продължават да изпитват огромни последици по отношение на цените на бензина".

Вместо да стабилизира ситуацията, администрацията играе хаотична и рискована игра на "кой ще мигне пръв" с Иран, която доведе световните доставки на петрол до ръба на пропастта. Администрацията анулира специалното общо разрешение от 22 юни на Министерството на финансите, което преди това позволяваше на Иран да продава суров петрол. Техеран незабавно отвърна, като ескалира цикъл от насилствени военни ответни удари, като нанесе удари с дронове и ракети срещу три големи търговски танкера, преминаващи през пролива Хормуз, включително катарски танкер за превоз на газ, който пламна край бреговете на Оман, и саудитски танкер за суров петрол. САЩ, от своя страна, отговориха агресивно, като бомбардираха около 90 цели по южното крайбрежие на Иран в рамките на двудневна ответна бомбардировъчна кампания.

Тази нестабилност доведе премиите за риск при морското застраховане до астрономически високи нива и охлади интереса на корабните флоти. Като се отказва от голяма част от Меморандума за разбирателство, който неговата администрация подписа с Иран, Тръмп хвърля световните петролни пазари в бездната.

Рори Джонстън, основател на Commodity Context, заяви пред RS, че пазарите на суров петрол "отразяват значително по-висок риск", тъй като корабният трафик се срива поради поредния цикъл на ескалация.

Данните за морския трафик показват, че трафикът на търговски танкери, преминаващи през Ормузкия проток, е свил се драстично до едва една пета от нивата преди войната, като през пролива преминава само малка част от обичайните 20 милиона барела дневно.

До този момент САЩ бяха служили като глобален буфер срещу това напрежение в доставките, като изнасяха милиони барела петрол дневно. Сега дори и този резерв е под въпрос, тъй като най-новите данни на Американската агенция за енергийна информация (EIA) показват рязък спад в износа на суров петрол от САЩ, който се срина с 746 000 барела дневно тази седмица, спадайки от над 4 милиона барела до едва 3,2 милиона барела на ден. Правителството не е обяснило причината за този рязък спад в износа, но най-вероятната причина е необходимостта да се предотврати недостиг на гориво на вътрешния пазар, тъй като стратегическите резерви на петрол (SPR) наближават минималното си ниво.

Вече функционираме в дълбоко дестабилизирана икономическа реалност, в която пазарната несигурност кара цените на барел петрол да колебаят от ниските 70 до високите 90 долара в рамките на няколко дни. След спад в края на юни и началото на юли на фона на надеждите за трайно примирие цените отново се повишиха до близо 100 долара.

Още по-лошо, има основания да се смята, че изчерпването от страна на Китай на собствените му запаси от милиарди барели и почти пълното изчерпване на SPR от Вашингтон поддържат цените изкуствено ниски. В момента, в който Пекин възобнови вноса си по-късно през годината, това скрито търсене ще наводни отново пазара, което ще доведе до скок на цените.

Ако Тръмп продължи тази ескалация на принципа "око за око", регионалните домино ефекти ще се задействат. Вече видяхме опасния предвестник: американски удари по ирански нефтопреработвателни рафинерии, след това иранско отмъщение срещу ключови нефтови съоръжения в арабските държави от Персийския залив и атаки срещу нефтопроводите "Сауди Петролайн" и АДКОП на ОАЕ, които се използват за заобикаляне на пролива.

Следващата стъпка по стълбицата на ескалацията беше направена от хусите. Чрез започването на концентрирана въздушна кампания срещу саудитски пристанища и танкери те прекъсват южния маршрут през Червено море в стратегическия проход Баб ел-Мандеб. Боб Макнали от Rapidan Energy заяви, че подобна ескалация на конфликта в стратегическите проходи на региона „бързо ще върне цените на суровия петрол до нива значително над 100 долара, като ще отмени срива на рисковата премия, която петролният пазар беше отразил в цените през юни“.

Белият дом изглежда пренебрегва последната карта, която Иран или неговите съюзници в Близкия изток биха могли да изиграят.

Ако Иран се окаже притиснат в ъгъла, без да има какво да губи, той би могъл да прибегне до атака срещу последната морска артерия на Близкия изток: Суецкия канал.

Дори малко прекъсване на движението по канала може да има огромни икономически последствия, както показа инцидентът с „Ever Given“ през 2021 г. Иран или неговите съюзници биха могли да предизвикат подобна криза, като атакуват кораб в канала или дори като извършат акт на международен тероризъм, като например умишлено потапяне, поставяне на капани или засядане на свръхголям танкер директно в най-тесните участъци на канала. Резултатът би бил блокирането на третия и последен морски маршрут от Близкия изток.

Тук историята със стратегическите петролни резерви (SPR) придобива значение, което надхвърля петрола. Икономистът от Йейл Марникс Аманд описа по-широкия подход на Тръмп към стратегическите петролни резерви като „човек, който се възползва от десетилетия на американска хегемония, изчерпвайки дългосрочните резерви на американската мощ, легитимност и сигурност за краткосрочни политически цели“.

SPR е физическата версия на тази сделка: стратегически актив, изграден в продължение на десетилетия, изчерпан от президент, който се опитва да смекчи удара от война, която изглежда не желае да прекрати.