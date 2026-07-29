Никол Кидман разпали слухове за нова връзка с красив бизнесмен

Никол Кидман беше забелязана с инвеститор от частния капитал в хотел в Италия след развода с Кийт Ърбан.

Австралийската актриса и бизнесменът Майкъл Райнщайн бяха уловени заедно в Портофино, в събота.

59-годишната актриса беше зашеметяваща в копринено кремава камизола и съответстваща пола, докато стоеше близо до бизнесмена на хотелски балкон през уикенда.

Носителката на наградата „Еми“ и бизнесменът видимо се наслаждаваха на напитки край басейна по време на италианска почивка

Кой е Майкъл Райнщайн?

Той е основател на Regent. Райнщайн е родом от Лос Анджелис, където основава своята глобална фирма за частни капиталови инвестиции през 2013 г., на която е председател и главен инвестиционен директор.

Освен това, той е съосновател на телевизионната мрежа USN.

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