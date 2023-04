Вулканът Шивелуч в Камчатка изригна зрелищно

Вулканът в Камчатка изригва, а височината на изхвърляне на пепел достига около 20 хил. метра над морското равнище, съобщиха руските държавни медии.

"Според сеизмичните данни височината на изхвърляне на пепел е била около 20 хил. метра над морското равнище", се казва в съобщение на Единната геофизична служба на Руската академия на науките.

По-рано Институтът по вулканология и сеизмология на Далекоизточния филиал на Руската академия на науките съобщи, че изригването на Шивелуч е достигнало пароксизмален стадий (спускане на потоци от нагорещена до червено маса от склоновете) и височината на облака от пепел е 15 км.

Villages in Kamchatka Russia are covered with ash after the eruption of the Shiveluch volcano. pic.twitter.com/wC52ldabTR