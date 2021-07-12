Вотът по области: ГЕРБ втори в Пловдив, в София ДБ с най-много гласове

ГЕРБ е втори в Пловдив-град на проведените на 11 юли избори, като е изпреварен от основния си опонент Има Такъв народ. В София партията на Бойко Бориосв печели в 25 МИР, но отстъпва на Демократична България в 23-и и 24 МИР.

Вижте как гласуваха българите по области:

Благоевград, 70,21% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 26%



Има такъв народ - 20,44%

ДПС - 18,44%

БСП и коалиция - 13,49%



ДБ - 9%



Изправи се! Мутри, вън! - 4,24%

Бургас, 100% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 24,04%



Има такъв народ - 22,46%

ДПС - 13,67%

БСП и коалиция - 12,69%



ДБ - 10,8%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,02%

Варна, при обработени 86,96% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 27,28%



Има такъв народ - 26,47%

ДБ - 12,63%

БСП и коалиция - 10,84%



Изправи се! Мутри, вън! - 5,54%

ДПС - 4,41%

Велико Търново, при обработени 76,39% от протоколите

Има такъв народ - 28,5%

ГЕРБ-СДС - 22,69%



БСП и коалиция - 18,11%

ДБ - 9,2%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,31%

ДПС - 4,85%

Видин, 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 30,15%

Има такъв народ - 23,35%

БСП и коалиция - 18,11%

ДБ - 8,19%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,51%

ДПС - 4,66%

Враца, при обработени 81,06% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 30,45%

Има такъв народ - 26,14%

БСП и коалиция - 14,5%

ДБ - 6,64%

ДПС - 6,53%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,38%

Габрово, 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 30,11%

Има такъв народ - 25,35%

БСП и коалиция - 14,26%

ДБ - 8,49%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,34%

ДПС - 4,27%

Добрич, при 98,41% от протоколите

Има такъв народ - 24,31%

ГЕРБ-СДС - 21,65%

БСП и коалиция - 17,92%

ДПС - 10,85%

ДБ - 8,87%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,01%

Кърджали, при 91,8% обработени протоколи

ДПС - 67,28%

ГЕРБ-СДС - 11,61%

Има такъв народ - 9,04%

БСП и коалиция - 5%

ДБ - 3,05%

Изправи се! Мутри, вън! - 1,16%

Кюстендил, при 89,16% от обработените протоколи

ГЕРБ-СДС - 31,54%

Има такъв народ - 24,13%

БСП и коалиция - 17,45%

ДБ - 6,62%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,59%

ДПС - 1,11%

Ловеч, 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 28,2%

Има такъв народ - 26,09%

БСП и коалиция - 16,95%

ДБ - 7,48%

ДПС - 5,76%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,36%

Монтана, при обработени 67,23% от протоколите

Има такъв народ - 27,11%

ГЕРБ-СДС - 22,87%

БСП и коалиция - 15,62%

ДПС - 11,54%

ДБ - 6,58%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,09%

Пазарджик, при обработени 100% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 26,95%

Има такъв народ - 24,28%

БСП и коалиция - 17,36%

ДПС - 9,14%

ДБ - 6,98%

Изправи се! Мутри, вън! - 3,89%



Перник, при 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 31,69%

Има такъв народ - 24,77%

БСП и коалиция - 16,18%

ДБ - 8,93%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,63%

ДПС - 1,06%

Плевен, при 87,85% обработени протоколи

Има такъв народ - 32,74%

ГЕРБ-СДС - 21,08%

БСП и коалиция - 18,18%

ДБ - 7,38%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,43%

ДПС - 3,77%

Пловдив-град, при 96,62% обработени протоколи

Има такъв народ - 26,65%

ГЕРБ-СДС - 25,3%

ДБ - 16,45%

БСП и коалиция - 12,74%

Изправи се! Мутри, вън! - 4,68%

ДПС - 1,68%

Пловдив-област, при 99,63% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 25,55%

Има такъв народ - 25,21%

БСП и коалиция - 18,39%

ДПС - 7,83%

ДБ - 7,17%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,39%

Разград, 100% обработени протоколи

ДПС - 45,44%

ГЕРБ-СДС - 18%

Има такъв народ - 12,54%

ДБ - 8,4%

БСП и коалиция - 8,33%

Изправи се! Мутри, вън! - 2,22%

Русе, при 61,13% обработени протоколи

Има такъв народ - 30,37%

ГЕРБ-СДС - 19,17%

БСП и коалиция - 14,06%

ДБ - 10,09%

ДПС - 9,38%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,38%

Силистра, 100% обработени протоколи

ДПС - 28,87%

ГЕРБ-СДС - 26,4%

Има такъв народ - 18,31%

БСП и коалиция - 11,68%

ДБ - 4,97%

Изправи се! Мутри, вън! - 2,57%

Сливен, при 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 27,78%

Има такъв народ - 25,03%

БСП и коалиция - 16,29%

ДБ - 8,49%

ДПС - 5,71%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,37%

Смолян, 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 25,83%

Има такъв народ - 22,64%

ДПС - 20,87%

БСП и коалиция - 14,52%

ДБ - 6,65%

Изправи се! Мутри, вън! - 4,16%

София - 23 МИР, при 92,02% обработени протоколи

ДБ - 33,06%

ГЕРБ-СДС - 20,92%

Има такъв народ - 17,8%

БСП и коалиция - 11,16%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,69%

ДПС - 0,52%

София - 24 МИР, при 100% обработени протоколи

ДБ - 28,46%

ГЕРБ-СДС - 23,32%

Има такъв народ - 19,57%

БСП и коалиция - 11,05%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,41%

ДПС - 0,52%

София - 25 МИР, при 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 25,23%

Има такъв народ - 23,14%

ДБ - 20,4%

БСП и коалиция - 12,39%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,76%

ДПС - 0,66%



София-област, при 63,59 % обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 29,16%

Има такъв народ - 26%

БСП и коалиция - 16,48%

ДБ - 8,76%

Изправи се! Мутри, вън! - 4,39%

ДПС - 3,55%

Стара Загора, 100% обработени протоколи

Има такъв народ - 27,03%

ГЕРБ-СДС - 22,77%

БСП и коалиция - 15,51%

ДБ - 8,93%

ДПС - 7,57%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,83%

Търговище, 100% обработени протоколи

ДПС - 37,61%

ГЕРБ-СДС - 18,73%

Има такъв народ - 16,54%

БСП и коалиция - 13,03%

ДБ - 4,42%

Изправи се! Мутри, вън! - 3,36%

Хасково, при 98,97% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 25,15%

Има такъв народ - 24,41%

ДПС - 16,23%

БСП и коалиция - 14,1%

ДБ - 7,07%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,02%



Шумен, 100% обработени протоколи

ДПС - 24,47%

ГЕРБ-СДС - 23,58%

Има такъв народ - 19,99%

БСП и коалиция - 12,04%

ДБ - 6,91%

Изправи се! Мутри, вън! - 3,56%

Ямбол, 100% обработени протоколи

Има такъв народ - 24,54%

БСП и коалиция - 23,8%

ГЕРБ-СДС - 23,72%

ДБ - 8,07%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,27%

ДПС - 1,53%