Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Вотът по области: ГЕРБ втори в Пловдив, в София ДБ с най-много гласове

Вижте как гласуваха избирателите по области
Обновена: 12 юли 2021 08:06 | 12 юли 2021 08:05, Александър Попов
26
Вотът по области: ГЕРБ втори в Пловдив, в София ДБ с най-много гласове
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

ГЕРБ е втори в Пловдив-град на проведените на 11 юли избори, като е изпреварен от основния си опонент Има Такъв народ. В София партията на Бойко Бориосв печели в 25 МИР, но отстъпва на Демократична България в 23-и и 24 МИР.

Вижте как гласуваха българите по области:

Благоевград, 70,21% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 26%
    
Има такъв народ - 20,44%

ДПС - 18,44%   

БСП и коалиция - 13,49%
    
ДБ - 9%
    
Изправи се! Мутри, вън! - 4,24%   

Бургас, 100% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 24,04%
    
Има такъв народ - 22,46%

ДПС - 13,67%   

БСП и коалиция - 12,69%
    
ДБ - 10,8%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,02%   

Варна, при обработени 86,96% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 27,28%
    
Има такъв народ - 26,47%

ДБ - 12,63%

БСП и коалиция - 10,84%
    
Изправи се! Мутри, вън! - 5,54%   

ДПС - 4,41%

Велико Търново, при обработени 76,39% от протоколите

Има такъв народ - 28,5%

ГЕРБ-СДС - 22,69%
    
БСП и коалиция - 18,11%

ДБ - 9,2%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,31%   

ДПС - 4,85%

Видин, 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 30,15%

Има такъв народ - 23,35%

БСП и коалиция - 18,11%

ДБ - 8,19%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,51%   

ДПС - 4,66%

Враца, при обработени 81,06% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 30,45%

Има такъв народ - 26,14%

БСП и коалиция - 14,5%

ДБ - 6,64%

ДПС - 6,53%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,38%   

Габрово, 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 30,11%

Има такъв народ - 25,35%

БСП и коалиция - 14,26%

ДБ - 8,49%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,34%

ДПС - 4,27%

Добрич, при 98,41% от протоколите

Има такъв народ - 24,31%

ГЕРБ-СДС - 21,65%

БСП и коалиция - 17,92%

ДПС - 10,85%

ДБ - 8,87%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,01%

Кърджали, при 91,8% обработени протоколи

ДПС - 67,28%

ГЕРБ-СДС - 11,61%

Има такъв народ - 9,04%

БСП и коалиция - 5%

ДБ - 3,05%

Изправи се! Мутри, вън! - 1,16%

Кюстендил, при 89,16% от обработените протоколи

ГЕРБ-СДС - 31,54%

Има такъв народ - 24,13%

БСП и коалиция - 17,45%

ДБ - 6,62%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,59%

ДПС - 1,11%

Ловеч, 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 28,2%

Има такъв народ - 26,09%

БСП и коалиция - 16,95%

ДБ - 7,48%

ДПС - 5,76%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,36%

Монтана, при обработени 67,23% от протоколите

Има такъв народ - 27,11%

ГЕРБ-СДС - 22,87%

БСП и коалиция - 15,62%

ДПС - 11,54%

ДБ - 6,58%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,09%

Пазарджик, при обработени 100% от протоколите

ГЕРБ-СДС - 26,95%

Има такъв народ - 24,28%

БСП и коалиция - 17,36%

ДПС - 9,14%

ДБ - 6,98%

Изправи се! Мутри, вън! - 3,89%

Перник, при 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 31,69%

Има такъв народ - 24,77%

БСП и коалиция - 16,18%

ДБ - 8,93%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,63%

ДПС - 1,06%

Плевен, при 87,85% обработени протоколи

Има такъв народ - 32,74%

ГЕРБ-СДС - 21,08%

БСП и коалиция - 18,18%

ДБ - 7,38%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,43%

ДПС - 3,77%

Пловдив-град, при 96,62% обработени протоколи

Има такъв народ - 26,65%

ГЕРБ-СДС - 25,3%

ДБ - 16,45%

БСП и коалиция - 12,74%

Изправи се! Мутри, вън! - 4,68%

ДПС - 1,68%

Пловдив-област, при 99,63% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 25,55%

Има такъв народ - 25,21%

БСП и коалиция - 18,39%

ДПС - 7,83%

ДБ - 7,17%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,39%

Разград, 100% обработени протоколи

ДПС - 45,44%

ГЕРБ-СДС - 18%

Има такъв народ - 12,54%

ДБ - 8,4%

БСП и коалиция - 8,33%

Изправи се! Мутри, вън! - 2,22%

Русе, при 61,13% обработени протоколи

Има такъв народ - 30,37%

ГЕРБ-СДС - 19,17%

БСП и коалиция - 14,06%

ДБ - 10,09%

ДПС - 9,38%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,38%

Силистра, 100% обработени протоколи

ДПС - 28,87%

ГЕРБ-СДС - 26,4%

Има такъв народ - 18,31%

БСП и коалиция - 11,68%

ДБ - 4,97%

Изправи се! Мутри, вън! - 2,57%

Сливен, при 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 27,78%

Има такъв народ - 25,03%

БСП и коалиция - 16,29%

ДБ - 8,49%

ДПС - 5,71%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,37%

Смолян, 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 25,83%

Има такъв народ - 22,64%

ДПС - 20,87%

БСП и коалиция - 14,52%

ДБ - 6,65%

Изправи се! Мутри, вън! - 4,16%

София - 23 МИР, при 92,02% обработени протоколи

ДБ - 33,06%

ГЕРБ-СДС - 20,92%

Има такъв народ - 17,8%

БСП и коалиция - 11,16%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,69%

ДПС - 0,52%

София - 24 МИР, при 100% обработени протоколи

ДБ - 28,46%

ГЕРБ-СДС - 23,32%

Има такъв народ - 19,57%

БСП и коалиция - 11,05%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,41%

ДПС - 0,52%

София - 25 МИР, при 100% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 25,23%

Има такъв народ - 23,14%

ДБ - 20,4%

БСП и коалиция - 12,39%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,76%

ДПС - 0,66%

София-област, при 63,59 % обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 29,16%

Има такъв народ - 26%

БСП и коалиция - 16,48%

ДБ - 8,76%

Изправи се! Мутри, вън! - 4,39%

ДПС - 3,55%

Стара Загора, 100% обработени протоколи

Има такъв народ - 27,03%

ГЕРБ-СДС - 22,77%

БСП и коалиция - 15,51%

ДБ - 8,93%

ДПС - 7,57%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,83%

Търговище, 100% обработени протоколи

ДПС - 37,61%

ГЕРБ-СДС - 18,73%

Има такъв народ - 16,54%

БСП и коалиция - 13,03%

ДБ - 4,42%

Изправи се! Мутри, вън! - 3,36%

Хасково, при 98,97% обработени протоколи

ГЕРБ-СДС - 25,15%

Има такъв народ - 24,41%

ДПС - 16,23%

БСП и коалиция - 14,1%

ДБ - 7,07%

Изправи се! Мутри, вън! - 5,02%

Шумен, 100% обработени протоколи

ДПС - 24,47%

ГЕРБ-СДС - 23,58%

Има такъв народ - 19,99%

БСП и коалиция - 12,04%

ДБ - 6,91%

Изправи се! Мутри, вън! - 3,56%

Ямбол, 100% обработени протоколи

Има такъв народ - 24,54%

БСП и коалиция - 23,8%

ГЕРБ-СДС - 23,72%

ДБ - 8,07%

Изправи се! Мутри, вън! - 6,27%

ДПС - 1,53%

По публикацията работи: Александър Попов

26
Още по темата: избори 2021гласуване по области
Още от Избори 2021
"Ройтерс": Изборите в България не излъчиха ясен победител
Още от Политика
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
26
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 7 минути
Дежурния минус пак взе да трака като празна тенекия, тракай бе тракай докато не изстрадате няма да поумнеете с тракане на минуси няма да стане а с култура и възпитание каквото нямате българите. Кофите ви преливат от *** като вървите по улиците не го ли виждате язък за хубавата ни държавичка и за добрите деца дето зорлян гоните с простотия и простота.
25
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 12 минути
Герб каквото и да са правили тия крадци са членове на НП и имаха и некои правилни политики, но какво очаквате от никому неизвестното друго лице на Герб, което ще искате да изчегъркате но няма да можете такова отрицателно нещо са и двете формации че с глас ще плачеш абсолютно много *** и глупав българино.
24
3
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 17 минути
Не се заблуждавайте че нещо е постигнато защото избрахте не опозицията на Герб а другото лице на герб по изравнените гласове с итн се вижда че те са двете страни и двете лица на едно и също нещо каквото и да е то на мен не ми харесва и смятам че ще бъдат чегъркани и двете. Много хора дори на тези избори гласувахме против ези тура енигмата на герб и итн които са едно и също нещо без грам идеология интересчии, корупцията им е пропила мозъците но се питам къде да се денем останалите.
23
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 21 минути
Борисов не е глупав, колкото изглежда. Просто в преуспяването в живота и политиката се ръководи(предполагам) от правилото:от *** изискват по-малко.,, Приятен,, сюрприз от Силистра, Шумен, Търговище............
22
3
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 24 минути
До Румен Владимиров За съдружника на Маджо и Пашата ли говориш? Агент Буда?
21
5
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 27 минути
Не се заблуждавайте че ГЕРБ е демонтиран.Те държат 87% от общините в България.Имат цели кланове на Хранилката, които диви ще защитават Чекмеджето до последно.Арестуват ли Вожда крадец и тяхната е свършена.
20
3
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 29 минути
Веселина Томова се оказа скритата карта на Борисов и сега се разкри в цялата си женска злоба към Радев. По-спокойно Весе и без любимия ти Борисов има живот!
19
3
 
6
 
! Отговори
Бойко преди 33 минути
Тиа са същите като ониа кои фърляха хората на прасетата да ги ядат и мене искат да ме фърлат на прасетата да ме изедат ама нема прасе кое мое да ме изеде
18
9
 
20
 
! Отговори
Румен Владимиров преди 33 минути
Селинджърите от Монтана, Плевен, Велико Търново, Стара Загора и Ямбол доказаха че IQ-то в България е на нивото на Латинска Америка и пияните прошляци от Украйна! Бананова република Чалгаристан, управлявана от мълчалив, мрачен и начумерен актьор, охраняван като Пабло Ескобар с въоръжена охрана и повече "Хамър"-и отколкото има на въоръжение в армията на Чалгаристан. Този човек се държи нагло и надменно с обикновените хора, но те го боготворят. Той е експерт по всичко, а нищо не е учил. Цирк!
17
5
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 34 минути
Чегърт, чегърт!
16
13
 
11
 
! Отговори
Веселина Томова преди 37 минути
Господин Борисов ОБИЧАМ ВИ от мноого отдавна , но чак сега когато сте в трудна ситуация Ви го признавам. Радев е само един льотчик и изобщо не може да се мери интелектуално и харизматично с Вас. Кураж и победа.
15
8
 
4
 
! Отговори
аз преди 38 минути
Нека политическата криза започне .............. СЕГА!
14
3
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 40 минути
Кърджали - 70% ДПС. Това е стряскащо, но на кой ли му пука. 2040г само 5 млн население и от тях 1 млн маймунии. Всеки 4-ти ще е не говорещ бългрски език. Но, на кой ли му пука
13
1
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 41 минути
Ужас! Никога няма да излезем от блатото и ще си останем най-бедната страна в ЕС. Надежда всяка тука оставете.
12
9
 
23
 
! Отговори
Анонимен преди 43 минути
Срам и позор София с тия от продай България с инстанбулски конвенции и лгбт разрешения
11
3
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 44 минути
Българина доказа, че е мн тъпо ***.
10
4
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 44 минути
Кюстендил,Габрово и Варна са трите най-чисти града в България.Според резултатите на ДПС.
9
6
 
18
 
! Отговори
ДеБъ преди 47 минути
Ако се чудите каква е бройката на джендърите в България, то вижте бройката гласували за *** и ще си отговорите.
8
9
 
36
 
! Отговори
Анонимен преди 49 минути
Наркозависимият Чака рака месия и мартеничар славуца трифонов е неспособен да ръководи държавата. За него гласуваха потомствени ратаи, ягодоберачи, чистачи, актьори, музиканти, въобще най-нисшата обществена прослойка! Славин Трифонов беше момче за всичко на мракобесните престъпници Георги и Васил Илиеви, които препраха милиони левове народна пара през фабриката за кючеци БМК! Славуцата е отговорен за моралното и духовно осакатяване на три поколения българи!Славин-мравин е толко голям патриот, че оперираше с офшорки дълги години и не внесе стотинка в държавната хазна!Оставка на плешивия ч
7
16
 
23
 
! Отговори
Томова: преди 50 минути
БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕФЕЛНИЦИТЕ НА РАДЕВ, ГЕРБ ПАК ПЕЧЕЛИ! НАД 70% ОТ НАРОДА ОТВРАТЕНИ ОТ ВСИЧКИ!
12
Виж всички

Investor

Modern Diplomacy: България се изправя пред някои трудности, за да приеме еврото
На присъединяването на България към еврозоната може да се погледне като на съживяване на ангажиранос...
Междинните резултати потвърждават оспорваното състезание ГЕРБ-Има такъв народ*

BGONAIR

Българите в Нова Зеландия доволни от организацията на вота и активността
Вотът в чужбина постави категорично ИТН на първо място с над 30%

BLOOMBERGTV

Първи приятели: 9 истории за президенти от Гари Гинсбърг, част 2
Първи приятели: 9 истории за президенти от Гари Гинсбърг, част 1

GOL

Лудогорец привлича капитана на Динамо Букурещ?
Гневен вандализъм срещу Рашфорд + СНИМКА

AUTOMEDIA

50 000 клиенти заведоха дело срещу Mercedes в Германия
Mazda CX-5 сменя платформата и запазва дизела

TIALOTO

Патешки нокти – най-странната тенденция за маникюр 2021
Зодиите, които са склонни да върнат бившите си

PULS

Изследване на тиреоглобулин в кръвта – какво означават резултатите, след лечение на рак на щитовидната жлеза?
Кога се назначава изследването на тиреоглобулин в кръвта?
Травми на гърдите и счупени ребра

AZ-JENATA

15 ранни проблема във връзката, които се влошават с времето
Решаването им е трудно. Обикновено се задълбочават
6 случая, в които можем да излъжем, без да ни е гузно

TEEN

3-те зодии, които са най-добрите шофьори
Ето кои са те
Кортни Кардашян се показа с целулит
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2021 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2021 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 