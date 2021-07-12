Вотът по области: ГЕРБ втори в Пловдив, в София ДБ с най-много гласове

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
ГЕРБ е втори в Пловдив-град на проведените на 11 юли избори, като е изпреварен от основния си опонент Има Такъв народ. В София партията на Бойко Бориосв печели в 25 МИР, но отстъпва на Демократична България в 23-и и 24 МИР.
Вижте как гласуваха българите по области:
Благоевград, 70,21% от протоколите
ГЕРБ-СДС - 26%
Има такъв народ - 20,44%
ДПС - 18,44%
БСП и коалиция - 13,49%
ДБ - 9%
Изправи се! Мутри, вън! - 4,24%
Бургас, 100% от протоколите
ГЕРБ-СДС - 24,04%
Има такъв народ - 22,46%
ДПС - 13,67%
БСП и коалиция - 12,69%
ДБ - 10,8%
Изправи се! Мутри, вън! - 6,02%
Варна, при обработени 86,96% от протоколите
ГЕРБ-СДС - 27,28%
Има такъв народ - 26,47%
ДБ - 12,63%
БСП и коалиция - 10,84%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,54%
ДПС - 4,41%
Велико Търново, при обработени 76,39% от протоколите
Има такъв народ - 28,5%
ГЕРБ-СДС - 22,69%
БСП и коалиция - 18,11%
ДБ - 9,2%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,31%
ДПС - 4,85%
Видин, 100% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 30,15%
Има такъв народ - 23,35%
БСП и коалиция - 18,11%
ДБ - 8,19%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,51%
ДПС - 4,66%
Враца, при обработени 81,06% от протоколите
ГЕРБ-СДС - 30,45%
Има такъв народ - 26,14%
БСП и коалиция - 14,5%
ДБ - 6,64%
ДПС - 6,53%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,38%
Габрово, 100% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 30,11%
Има такъв народ - 25,35%
БСП и коалиция - 14,26%
ДБ - 8,49%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,34%
ДПС - 4,27%
Добрич, при 98,41% от протоколите
Има такъв народ - 24,31%
ГЕРБ-СДС - 21,65%
БСП и коалиция - 17,92%
ДПС - 10,85%
ДБ - 8,87%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,01%
Кърджали, при 91,8% обработени протоколи
ДПС - 67,28%
ГЕРБ-СДС - 11,61%
Има такъв народ - 9,04%
БСП и коалиция - 5%
ДБ - 3,05%
Изправи се! Мутри, вън! - 1,16%
Кюстендил, при 89,16% от обработените протоколи
ГЕРБ-СДС - 31,54%
Има такъв народ - 24,13%
БСП и коалиция - 17,45%
ДБ - 6,62%
Изправи се! Мутри, вън! - 6,59%
ДПС - 1,11%
Ловеч, 100% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 28,2%
Има такъв народ - 26,09%
БСП и коалиция - 16,95%
ДБ - 7,48%
ДПС - 5,76%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,36%
Монтана, при обработени 67,23% от протоколите
Има такъв народ - 27,11%
ГЕРБ-СДС - 22,87%
БСП и коалиция - 15,62%
ДПС - 11,54%
ДБ - 6,58%
Изправи се! Мутри, вън! - 6,09%
Пазарджик, при обработени 100% от протоколите
ГЕРБ-СДС - 26,95%
Има такъв народ - 24,28%
БСП и коалиция - 17,36%
ДПС - 9,14%
ДБ - 6,98%
Изправи се! Мутри, вън! - 3,89%
Перник, при 100% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 31,69%
Има такъв народ - 24,77%
БСП и коалиция - 16,18%
ДБ - 8,93%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,63%
ДПС - 1,06%
Плевен, при 87,85% обработени протоколи
Има такъв народ - 32,74%
ГЕРБ-СДС - 21,08%
БСП и коалиция - 18,18%
ДБ - 7,38%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,43%
ДПС - 3,77%
Пловдив-град, при 96,62% обработени протоколи
Има такъв народ - 26,65%
ГЕРБ-СДС - 25,3%
ДБ - 16,45%
БСП и коалиция - 12,74%
Изправи се! Мутри, вън! - 4,68%
ДПС - 1,68%
Пловдив-област, при 99,63% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 25,55%
Има такъв народ - 25,21%
БСП и коалиция - 18,39%
ДПС - 7,83%
ДБ - 7,17%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,39%
Разград, 100% обработени протоколи
ДПС - 45,44%
ГЕРБ-СДС - 18%
Има такъв народ - 12,54%
ДБ - 8,4%
БСП и коалиция - 8,33%
Изправи се! Мутри, вън! - 2,22%
Русе, при 61,13% обработени протоколи
Има такъв народ - 30,37%
ГЕРБ-СДС - 19,17%
БСП и коалиция - 14,06%
ДБ - 10,09%
ДПС - 9,38%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,38%
Силистра, 100% обработени протоколи
ДПС - 28,87%
ГЕРБ-СДС - 26,4%
Има такъв народ - 18,31%
БСП и коалиция - 11,68%
ДБ - 4,97%
Изправи се! Мутри, вън! - 2,57%
Сливен, при 100% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 27,78%
Има такъв народ - 25,03%
БСП и коалиция - 16,29%
ДБ - 8,49%
ДПС - 5,71%
Изправи се! Мутри, вън! - 6,37%
Смолян, 100% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 25,83%
Има такъв народ - 22,64%
ДПС - 20,87%
БСП и коалиция - 14,52%
ДБ - 6,65%
Изправи се! Мутри, вън! - 4,16%
София - 23 МИР, при 92,02% обработени протоколи
ДБ - 33,06%
ГЕРБ-СДС - 20,92%
Има такъв народ - 17,8%
БСП и коалиция - 11,16%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,69%
ДПС - 0,52%
София - 24 МИР, при 100% обработени протоколи
ДБ - 28,46%
ГЕРБ-СДС - 23,32%
Има такъв народ - 19,57%
БСП и коалиция - 11,05%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,41%
ДПС - 0,52%
София - 25 МИР, при 100% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 25,23%
Има такъв народ - 23,14%
ДБ - 20,4%
БСП и коалиция - 12,39%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,76%
ДПС - 0,66%
София-област, при 63,59 % обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 29,16%
Има такъв народ - 26%
БСП и коалиция - 16,48%
ДБ - 8,76%
Изправи се! Мутри, вън! - 4,39%
ДПС - 3,55%
Стара Загора, 100% обработени протоколи
Има такъв народ - 27,03%
ГЕРБ-СДС - 22,77%
БСП и коалиция - 15,51%
ДБ - 8,93%
ДПС - 7,57%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,83%
Търговище, 100% обработени протоколи
ДПС - 37,61%
ГЕРБ-СДС - 18,73%
Има такъв народ - 16,54%
БСП и коалиция - 13,03%
ДБ - 4,42%
Изправи се! Мутри, вън! - 3,36%
Хасково, при 98,97% обработени протоколи
ГЕРБ-СДС - 25,15%
Има такъв народ - 24,41%
ДПС - 16,23%
БСП и коалиция - 14,1%
ДБ - 7,07%
Изправи се! Мутри, вън! - 5,02%
Шумен, 100% обработени протоколи
ДПС - 24,47%
ГЕРБ-СДС - 23,58%
Има такъв народ - 19,99%
БСП и коалиция - 12,04%
ДБ - 6,91%
Изправи се! Мутри, вън! - 3,56%
Ямбол, 100% обработени протоколи
Има такъв народ - 24,54%
БСП и коалиция - 23,8%
ГЕРБ-СДС - 23,72%
ДБ - 8,07%
Изправи се! Мутри, вън! - 6,27%
ДПС - 1,53%