Българско семейство и двегодишното им дете загинаха в брутална катастрофа в Германия

Трагедия е станала на Федерална магистрала 12 (окръг Алтьотинг) в Германия. Автомобил VW се е блъснал челно в камион. Семейство, живеещо в Мюнхен, е загинало при инцидента, съобщават от BILD. Според бургаската медия "Флагман" става дума за българи от Бургаско.

"Инцидентът е станал рано в събота сутринта около 5:20 ч. между Щамхам и Марктл ам Ин (Бавария). Майка (44), баща (46) и тяхното малко дете (2) пътували към Мюнхен с техния VW, когато се сблъскали с камиона", пишат от BILD.

"Назначена е експертица, която да определи точната причина. Поради това не можем да кажем нищо конкретно за това в момента", каза говорител на полицията пред BILD.

Шофьорът на камиона е получил шок при инцидента, но не е пострадал.

Семейство от село Прилеп

По информация на "Флагман" загиналите са от сунгурларското село Прилеп и от 10 години живеят в град Мюнхен. Те са дошли в родното си село за големия мюсюлмански празник Байрам, за да прекарат празничните дни със своите близки.

Жертвите на зловещия удар са бащата Хюсеин Топал, майката Селиме Топал и малкият им син А.Т.. Местни жители разказват, че тримата са тръгнали обратно от село Прилеп в петък сутринта с личния си автомобил. Големият син на почерненото семейство е извадил невероятен късмет, тъй като е решил да се прибере в Германия със самолет.

По-малко от денонощие след тръгването им от България се стига до фаталния челен сблъсък на германска земя. Пристигналите на място пожарникари са обезопасили местопроизшествието, но спасителните екипи само са констатирали смъртта на тримата пътници.

В село Прилеп роднините все още са в шок от черната вест и не знаят кога ще бъде организирано погребението. Те разказват, че семейство Топал дало дума, че за последна година отива в Германия, след което се прибират завинаги обратно тук.