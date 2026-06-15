Тридесет и два фетуса бяха открити в имота на полска патоложка

Полски съд разпореди тримесечен предварителен арест за 57-годишна полска патоложка и бивш собственик на парцел в село Луториж, Югоизточна Полша, където бяха открити останките на 32 фетуса, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Зловещата находка е направена по време на изкопни работи в имота, при които са разкрити опасни медицински отпадъци наред с човешки фетални останки.

„Съдът напълно уважи искането на прокурора и разпореди тримесечен арест за заподозряната, Магдалена Х. [фамилия остава неразкрита съгласно полските закони за поверителност], считано до 10 септември“, каза пред ПАП Кшищоф Чехановски, говорител на окръжната прокуратура на окръг Жешув.

Съдебното производство беше отложено за кратко, след като жената се почувства зле и беше транспортирана в болница. По време на брифинг Чехановски потвърди, че жената е дала показания.

„Заподозряната не заяви дали се признава за виновна по обвиненията. Тя обаче обясни, че лично е транспортирала и заровила човешките фетуси и медицинските отпадъци, открити в имота ѝ“, каза той.

„Заподозряната е изправена пред едно общо обвинение по член 262 и член 183 от Наказателния кодекс – оскверняване на човешки тела и изоставяне на опасни отпадъци на неразрешено място. Тя е изправена пред до 12 години затвор“, каза Чехановски.

Той добави, че съдебномедицински експерти провеждат експертизи, за да определят гестационната възраст на фетусите и колко дълго са били заровени в парцела.

Според прокуратурата към момента няма доказателства или информация, които да сочат, че някой е помагал на заподозряната при заравянето, нито пък има индикации за други места, където може да са били скрити човешки фетуси или медицински отпадъци. Разследващите също така заявиха, че няма абсолютно никакви доказателства, които да свързват жената с незаконни аборти.

(БТА)