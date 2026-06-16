Мицкоски: Няма да има конституционни промени без подкрепата на ВМРО-ДПМНЕ

Няма да има конституционни промени без подкрепата на ВМРО-ДПМНЕ, заяви премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски в интервю за "Алсаат-М", като подчерта, че настоящото правителство няма да се поддаде на това, което той описа като изнудване, свързано с българските искания.

Мицкоски оцени, че предишното правителство на СДСМ и ДУИ "е подписало капитулация", като е приело тези искания, и отправи три послания относно настоящата политическа ситуация.

"Изпращам три общи послания. Първото послание е, че няма да има конституционни промени без ВМРО-ДПМНЕ. Политиците от опозицията могат да бъдат меката тъкан на македонската идентичност и държавност, и това е, което са избрали; не мога нито да ги съдя, нито да ги хваля. Второ, напълно съзнавам, че предишното правителство подписа празен лист хартия, който ние наричаме капитулация, поради различни интереси. ДУИ имаше едни интереси тогава, а СДСМ – други. Но това, което ги обединява, е мисълта и желанието, че ако подпишат празен лист хартия, някой просто ще им подари победата на следващите парламентарни избори. Очевидно това не се случи и сега те са в дълбока опозиция и вътрешна дезинтеграция на структурите на двете политически партии", заяви Мицкоски, цитиран от "Курир".

Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти, но също така и с ангажиментите на България по отношение на правата на човека.