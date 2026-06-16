Мъжът, запалил автомобилите на посолството ни в Скопие, е с татуировка на Путин – бил му идол ВИДЕО

Мъжът, който вчера по обяд запали два дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие, след което беше задържан, има татуировка на корема си с лика на президента на Русия Владимир Путин – той бил негов идол и герой, пише македонското издание „Слободен печат“, позовавайки се на свои източници.

Мотивът за инцидента не е бил свързан с България, пише още македонското издание. Извършителят се нервирал, след като в телевизионен репортаж видял как автомобилите са паркирани в нарушение пред посолството, хванал автобуса от квартал Драчево, дошъл в центъра на града и запалили колите.

От МВР в Скопие съобщиха, че за палежа е задържан 44-годишен мъж от Скопие. Открити са и дрехите, с които той е бил облечен в момента на извършване на деянието.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски осъди случилото се пред българското посолство в Скопие. Той заяви, че „лицето, извършило това криминално-правно събитие, е открито и в момента се разпитва, за да се видят мотивите, допринесли за случилото се през деня, да се види какво е вдъхновило това лице да направи това, което е направило“.

Премиерът на Северна Македония се въздържа да отговори на въпрос „дали това е изолиран случай” с аргумента, че арестуваният мъж от Скопие се разпитва и очаква повече информация от разпита, който според него „ще даде отговори на много въпроси”.

„От наша страна позицията е ясна, (както) и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, открихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие“, заяви Мицкоски.

Dnes.bg припомня, че след палежа на българските автомобили в Скопие президентът Илияна Йотова заяви, че това не е обикновен криминален акт, а омразата и безнаказаността водят до подобни атаки. Йотова определи случая като посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя въпроси за сигурността на чуждестранните представителства в Република Северна Македония.

"Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения", заяви държавният глава.

Йотова свърза инцидента с продължаващото напрежение и антибългарските настроения в съседната държава.

"Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор. Подобни действия не възникват във вакуум - те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност", подчерта президентът.

От своя страна Министерството на външните работи заяви, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите. Припомняме, че след последния палеж в Република Северна Македония срещу Българския културен клуб в град Битоля вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът беше героизиран и беше привлечен в предизборна политическа кампания.

Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, заяви МВнР.