В кадър: ДПС се събра, подава ли оставка Пеевски?

Снимка: БГНЕС 1 / 11 / 11

Структурите на ДПС от цялата страна се събраха на извънредна среща в центарлата на партията на ул. "Врабча".

Медии не бяха допуснати до събитието и до този момент няма яснота защо структурите се събират. Според източници на "Евроком" обаче Делян Пеевски се готви да подаде оставка.

"ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури", заяви пред журналисти кметът на Белица Радослав Ревански.

Калин Стоянов и Джевдет Чакъров запазиха мълчание на влизане в централата на партията.

"Имаме заседание", така Йордан Цонев отговори на журналистически въпрос какво се случва тук. На въпроса на БГНЕС какво ще обсъждат, той заяви: "Ще видим сега."

Димитър Аврамов потвърди, че в централата се провежда заседание на Централния съвет на партията.