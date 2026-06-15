IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 80

В кадър: ДПС се събра, подава ли оставка Пеевски?

Структурите на ДПС от цялата страна се събраха на извънредна среща

15.06.2026 | 13:36 ч. Обновена: 15.06.2026 | 14:48 ч. 34

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 11

Структурите на ДПС от цялата страна се събраха на извънредна среща в центарлата на партията на ул. "Врабча". 

Медии не бяха допуснати до събитието и до този момент няма яснота защо структурите се събират. Според източници на "Евроком" обаче Делян Пеевски се готви да подаде оставка.

"ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури", заяви пред журналисти кметът на Белица Радослав Ревански. 

Калин Стоянов и Джевдет Чакъров запазиха мълчание на влизане в централата на партията. 

"Имаме заседание", така Йордан Цонев отговори на журналистически въпрос какво се случва тук. На въпроса на БГНЕС какво ще обсъждат, той заяви: "Ще видим сега." 

Димитър Аврамов потвърди, че в централата се провежда заседание на Централния съвет на партията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Делян Пеевски ДПС Врабча структури
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem