Йотова предупреди за риск от промени в доклада за Северна Македония в Европарламента

Подпалването на дипломатически автомобили приемам като посегателство срещу България, коментира президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод запалването на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие вчера.

Следващите два дни ще бъдат изключително важни, защото освен дискусията ще има и гласуване на резолюцията, коментира Йотова по повод представянето на проекторезолюциите за годишните доклади за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване, които са част от дневния ред на Европарламента тази седмица.

"Имам тревожни сигнали от колегите ми евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, които се отнасят към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години според чл. 12 от Договора за добросъседство. По този начин обезсмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще", посочи президентът.

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Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола и преговорната рамка и задължителното европейско законодателство, каза още Йотова.

Президентът откри шестото издание на форума "Наука за бизнес" в София

Страната ни има всички възможности да създава високи технологии

България не трябва да бъде само пазар на чужди технологии, тя има всички възможности и предимства да създава високи технологии, констатира президентът.

Според Йотова форумът е доказателство, че държавата, науката и бизнесът могат да говорят на един език. В свят на ускорени технологични промени и в нарастващата глобална конкуренция, подобно партньорство е жизненоважно, заяви тя.

Богатството на съвременните общества се създава там, където знанието среща предприемаческия дух, лабораторията се превръща в производство, а откритието - в конкретно предимство. България има всичко необходимо за това - талантливи учени, критични инженери, предприемчив бизнес и дълбоки традиции в науката, каза президентът.

Страната ни е в огромен дълг на своите учени. Тази сфера остава недофинансирана от десетилетия, а съвременната приложна наука изисква лаборатории, високо технологично оборудване и добри условия на труд, посочи Йотова. Тя благодари на българските учени за тяхната отдаденост и призвание и добави, че техните постижения доказват, че българската наука е конкурентоспособна.

Днешният форум има важна мисия - да направи научните постижения по-видими за бизнеса. Науката не е разход, а инвестиция, която определя нашето общество, посочи Илияна Йотова.

Дошло е времето да започнем да говорим за привличане на таланти и условия, при които младите учени да останат в България и развиват идеите си тук, защото нито една стратегия не би била успешна, ако младите ни таланти се реализират извън страната, допълни президентът.

За споразумението между САЩ и Иран: Всички сме заинтересовани примирието да бъде трайно с всички гаранции от двете страни

Всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно с всички гаранции от двете страни, каза президентът за споразумението между САЩ и Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че споразумението с Иран е сключено и че текстът му ще бъде публикуван след официалното подписване в петък. Американският лидер добави, че Ормузкият проток също ще бъде напълно отворен.

Искам да бъда малко по-предпазлива, докато не видя окончателния текст на споразумението, каза Йотова и допълни, че след него ще има минимум 60-дневен период на преговори, за да се видят условията.

За мен е важно час по-скоро Ормузкият проток да бъде пуснат, посочи още тя.

Нека видим крайния резултат, защото този конфликт влезе в дома на всеки гражданин по целия свят, допълни президентът.