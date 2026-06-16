Червеният кръст предупреждава за опасната риба балон в гръцки води

Гръцкият червен кръст разпространи указания във връзка с увеличаващата се популация на опасния вид риба Lagocephalus sceleratus във водите на Гърция и рисковете, което това крие, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Lagocephalus sceleratus е вид лъчеперка, един от видовете, наричани понякога „риба балон“, известна и като „риба заек“. Тя съдържа невротоксин, който я прави изключително опасна за консумация.

Самото ухапване от рибата не е отровно, но силните ѝ челюсти, подобни на клюн, могат да предизвикат сериозни наранявания и обилно кръвотечение.

Червеният кръст съветва в случай на ухапване раната да се измие с течаща чиста вода и да се предприемат действия за кръвоспиране, без да се използват локални антисептици, освен ако не са предписани от лекар, след което незабавно да се потърси лекарска помощ.

Рибата е регистрирана в гръцки води от 2013 г., припомня „Прото тема“, като оттогава тя се разпространява все по-широко заради липсата на естествени неприятели, а случаите на пострадали хора се увеличават. Смята се, че видът е навлязъл в Средиземно море от Индийския океан през Суецкия канал.

(БТА)