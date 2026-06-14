Курортите чакат туристи, но туристи... няма

Министърът на туризма Илин Димитров заяви в ефира на БНТ, че България отчита сериозен спад в международния туристически поток и е на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари-април.

По думите му курортите са подготвени за летния сезон, но реалният приток на туристи е слаб.

"В момента курортите ни са готови, те са чисти, подредени, очакват туристи, а туристи няма. И понеже трябва да работим с числа и данни, преди няколко дни буквално излезе резултат. Евростат излезе със статистика къде се намира България от периода януари-април 2026 г. спрямо януари-април 2025 г. Намираме се на последно място в Европейския съюз. И не само на последно място. При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България", посочи Димитров.

Той определи ситуацията като тревожна и подчерта, че става дума за официална статистика, а не за лична оценка. Според него най-сериозният отлив е от два ключови пазара - Германия и Румъния.

"Много е тревожно и реално в момента това е резултатът на работата на Министерството на туризма и на свързаните сектори. Основният отлив е на два пазара - германският и румънският. По линия на германския пазар има нарушения на отношения между няколко големи играча, което вместо да се намеси Министерството на туризма, той има друг фокус", коментира министърът.

Критики за разходите в министерството

Димитров отправи критики към начина, по който са били харчени средства в предходния период. Той даде пример с договори за принтиране и поставяне на снимки в сградата на министерството.

"Ние сме се занимавали като министерство в 2025 година с принтиране на снимки и поставянето им в коридора и предверието на министерството - 48 000 лева за принтове на снимки. И по-интересно е монтажът - по 41 лева за поставяне на един винт и окачване на стена. Един брой монтаж е 41 лева. Ако сложите два - 82 лева за окачване на снимка. Това е било фокус по харчене", заяви той.

Министърът посочи и друг договор - за излъчване на рекламни клипове върху фасада на сграда.

"По-интересно е, защото имало е и излъчване на рекламни клипове на фасада на сграда - договор за година и половина на стойност 541 хиляди лева", добави Димитров.

По думите му в някои случаи договорите не са съдържали ясни механизми за прекратяване.

Събития за милиони и спорна ефективност

Министърът коментира и финансирането на събития, за които според него липсва убедителна обосновка за ефект върху туризма.

"Субсидирали сме събития за около 2,5 милиона лева в България. Те са с интересна тематика, бих казал причудлива - свързани с картофи, хвърчила, кръгли маси, вечеринки, награди. И когато поискахме списък какво е правено, се оказа, че има списък със събития, но има и друг списък с 36 събития, които самата дирекция предлага да бъдат прекратени, защото няма обосновка за ефективността", обясни той.

Димитров подчерта, че не отправя обвинения, а изнася факти. По думите му в момента тече одит на Сметната палата, който трябва да провери съответствието на разходите.

"Аз не съм прокурор и не съдя никого. Изнасям факти. В момента тече одит на Сметната палата, който ще провери всичко за съответствие. Искам да подчертая, че нещо може да се окаже законно, но да е крайно неефективно", заяви министърът.

Секторът ще се справи, но проблемите остават

Илин Димитров заяви още, че туристическият бранш има капацитет да се справи, но секторът е изправен пред сериозни структурни проблеми.

Според него липсата на стратегически фокус върху основните пазари, неефективното разходване на публични средства и слабата реакция при пазарни сътресения са част от причините България да губи позиции в международния туризъм.