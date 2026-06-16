Лаврата ще стои вечно, Москва ще падне: Гневна Украйна отговори на атаката над светинята си

Украйна отговори на руската атака над Успенската катедрала - обект от световното наследство на ЮНЕСКО, като изпрати дронове по Московска област и удари поредната нефтена рафинерия.

Гневът на украинците от палежа на Киево-Печерска лавра си личеше и от един малък жест - върху дроновете беше изписано:

"Лаврата ще стои вечно, Москва ще падне"

Генералният директор на Националния резерват "Киево-Печерска лавра" Максим Остапенко предположи, че руснаците умишлено са насочили вниманието към светилището. Той обясни, че дървените конструкции на Успенската катедрала са обработени със забавители на горенето, така че огънят не би трябвало да се е разпространил толкова бързо. Ала катедралата пламна бързо, така че, според Остапенко, врагът да е използвал допълнителен елемент върху дрона, който е засилил огъня.

В отговор на дръзката атака на противника, украинските сили проведоха успешна операция в Московска област. Служителите на ДГС, заедно със СБУ, ГУР и други подразделения на Силите за отбрана, успешно удариха Московската нефтепреработвателна завода. Този удар е бил насочен към отслабване на вражеската икономика.

Командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Маджар Бровди показа един от дроновете, атакували една от най-големите рафинерии в Москва на 16 юни. В своя Telegram канал той показа дрона преди изстрелването. На дрона беше написано с маркер: "Лаврата ще стои вечно, Москва ще падне".

"Икономиката на възмездието ЗА АБСОЛЮТНОТО МОРАЛНО ПРЕВЪЗХОДСТВО на Украйна над варварите. Блясъци гориво вместо блясъци гняв са прагматично наказание, без емоции и излишни думи", написа Маджар.

Той също така намекна, че атаките срещу рафинерии в Руската федерация ще продължат

"Вие живеете в ужас всяка секунда, червеи, на територията на всички блата", добави той.

На сутринта на 16 юни Москва беше атакувана от дронове. Пожар избухна в най-голямата нефтопреработвателна фабрика в града, разположена в район Капотни. Както отбелязва Telegram каналът Exilenova+, рафинерията е обградена от десетки, ако не и стотици системи за противовъздушна отбрана.

Московската нефтопреработвателна фабрика, собственост на "Газпромнефт", е едно от най-големите предприятия в руската нефтопреработвателна индустрия. Годишният ѝ капацитет е около 11 милиона тона петрол. Предприятието снабдява около 40% от московския пазар на горива и покрива около 70% от нуждите на Московска област от бензин и авиационен керосин.