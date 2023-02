И Blind Guardian идват на Midalidare Rock In The Wine Valley 2023

Германците Blind Guardian ще са ко-хедлайнер на втория ден (1 юли) на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley 2023. В ранните си дни, групата залага на спийд метъл, а днес немската формация се смята за една от най-популярните и влиятелни мелодично-прогресивни метъл групи в света.

Групата е издала метъл класики като "Tales From The Twilight World" (1990), "Somewhere Far Beyond" (1992), "Imaginations From The Other Side" (1995) и "Nightfall In Middle-Earth" (1998) - албуми, които създават силна връзка между метъла и фентъзи литературата, която няма равна на себе си.

Култовото списание „Metal Maniacs“ определят Blind Guardian като "една от малкото групи, които постоянно създават над 10-минутни епоси, които никога не омръзват".

Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна.

Деца до 12 години влизат без билет!

Цените на билетите на този етап са:

- 95 лева – еднодневен билет за 30 юни с хедлайнер Scorpions

- 95 лева – еднодневен билет за 1 юли с Blind Guardian и Lacuna Coil

- 95 лева – еднодневен билет за 2 юли с хедлайнер Helloween

- 150 лева – тридневен билет за целия фестивал