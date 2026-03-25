TikTok, Gen Z, AI: Бум на изкуствено съдържание в мрежите

Помощ от Европейската комисия поиска страната ни заради борбата с дезинформацията. Министерството на външните работи създаде щаб за противодействие срещу хибридните заплахи преди изборите на 19 април.

Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията коментира, че има два механизма, които ЕК предлага.

“ЕК служи за връзка между съответните организации и държави и платформите. Единият механизъм е предназначен за независими организации - да подават сигнали за нарушаване на правилата на самите платформи. Другият механизъм е предназначен за държавни институции - отново за подаване на сигнали към платформите. Вторият механизъм е в процес да бъде активиран и той", коментира експертът в предаването "България сутрин".

Според експерта по изкуствен интелект Васил Шивачев, основният пропуск е времето, което сме изгубили, защото технологиите се развиват, а ние изоставаме. Той добави, че чрез AI може да имаме много версии на съдържание, носещо различен стимул на потребителите.

"Не трябва да хвърляме всичко като вина само върху изкуствения интелект. В TikTok има бум на изкуствено генерирано съдържание, свързано с партиите. Виждаме изключително добре изработена инфраструктура, която струва скъпо. Тя се активизира по повод изборите", посочи Галев.

Той добави, че има поредица от официални български медии, които публикуват забранено санкционирано съдържание от руски санкционирани медии.

На въпрос можем ли да обърнем ролята на AI, така че той да ни помага в разпознаването на дезинформация, Шивачев отговори, че със сравнително прости инструменти можем да проверяваме дали нещо е генерирано с AI.

Влиянието на социалните мрежи

Пред Bulgaria ON AIR Галев каза, че трябва да има комуникационен център и единна комуникационна стратегия. Важно е заблудите да се разсеят. Експертът прогнозира и румънски сценарий - TikTok ще бъде платформата ще окаже влияние на изборите.

"Комуникацията от държавата трябва да дава ясно послание - да повлияе в адекватна посока, да тушира страха и напрежението. Дългосрочната мярка е била и винаги ще си остане образованието", подчерта Шивачев.

Галев съветва да проверяваме лайковете на постовете, свързани с изборите - ако са главно от чужденци, това е знак, че са генерирани с AI.

Галев препоръчва да ползваме надеждни и проверени източници и обърна внимание на медийната и дигиталната грамотност.

Той отчете, че хората от Gen Z поколението не четат официални медии - слушат новините, пресъздадени от някой инфлуенсър.

Шивачев добави, че хората от Gen Z са по-наблюдателни и разчитат сигналите.

Гледайте видеото с целия разговор.