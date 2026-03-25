IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 74

Иран: САЩ да не предприемат сухопътна инвазия, да не изпитват решимостта ни

Следим отблизо всички движения на САЩ в региона, заяви председателят на парламента в Техеран

25.03.2026 | 14:16 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Техеран предупреди САЩ да не разполагат сухопътни войски в Иран, предаде ДПА, като отбеляза, че това става на фона на различни съобщения, според които Вашингтон изпраща все повече сили в района на Персийския залив.

"Ние следим отблизо всички движения на САЩ в региона, особено разполагането на войски", написа председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф в "Екс". "Не изпитвайте решимостта ни да защитаваме страната си", каза Галибаф, който е бивш генерал.

Коментарите му идват на фона на медийни съобщения, според които правителството на САЩ е наредило разполагането на хиляди войници от 82-ра въздушно-десантна дивизия в Близкия изток. Има слухове за евентуална инвазия на иранския остров Харг - най-важният експортен терминал за ирански петрол в Персийския залив.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран САЩ сухопътна инвазия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem