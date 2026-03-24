Наистина ли войната с Иран приключва на 9 април?

Израелски високопоставен представител е разкрил, че Вашингтон е определил 9 април за крайна дата за спиране на войната. Информацията на важния източник е цитирана от големия израелски новинарски сайт Ynet Global. Дотогова остават 21 дни за преговори. Това се случва след поредицата изявления на американския президент Доналд Тръмп.

Свързани статии САЩ и Иран постигнаха примирие? Тръмп отлага всички военни удари

Израелският представител е заявил, че се очаква преговорите между Иран и САЩ да се състоят по-късно тази седмица в Пакистан, като добавя, че Вашингтон не е информирал Израел за контактите с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

Приключването на войната до тази дата би позволило на Тръмп да посети Израел

в Деня на независимостта, за да получи Наградата „Израел", посочва израелският представител, цитиран от Ynet Global.

Наградата „Израел" се връчва ежегодно, в Деня на независимостта на Израел на държавна церемония в Йерусалим. Присъстват президентът, министър-председателят, председателят на Кнесета (законодателната власт на Израел) и председателят на Върховния съд.

Свързани статии САЩ и Израел влязоха във война в синхрон, сега MAGA настоява за изход от нея

Израелски служители от отбраната смятат, че дори ако сраженията с Иран продължат дотогава, Техеран вероятно ще поддържа постоянен темп на ракетни обстрели срещу Израел, като средно ще се изстрелват около 10 ракети на ден, пише "24 часа".

Според актуализирани данни на израелската армия

около 330 ракетни пускови установки в Иран са изведени от употреба

Приблизително половината от тях са унищожени, а останалите са станали неизползваеми, след като са били блокирани в тунели или подземни съоръжения.

Израелските оценки сочат, че между 100 и 150 пускови установки обаче са в готовност за стрелба.

Свързани статии Иран отговори на заплахите на Тръмп и също отправи закани

Ирански официални лица публично отхвърлиха перспективата за преговори. Военен представител заяви пред информационната агенция „Тасним", че Иран е подготвил изненади за следващите дни, които ще изяснят изхода от ситуацията.

Ебрахим Резаеи, говорител на Комитета по национална сигурност и външна политика на иранския парламент, заяви, че при тези обстоятелства преговорите били безсмислени и че противниците на Иран

„разбират само езика на силата и ракетите"

Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че страната му е получила сигнали от „приятелски държави", сочещи интерес от страна на САЩ към преговори за прекратяване на войната, но Техеран все още не е отговорил.