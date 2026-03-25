Пийт Хегсет: САЩ трябва да преговаря с бомби

Нова порция разкрития и провокации от Доналд Тръмп за конфликта в Иран и постигнатото примирие. Отговаряйки на въпроси на репортери в Овалния кабинет във вторник американският президент заяви, че Хегсет е "разочарован" от преговорите с Иран.

Изказването на Тръмп идва ден след като самият той каза, че конфликтът е бил идея именно на военния му министър.

"Знаете ли, единствените двама души, които бяха доста разочаровани, не искам да го казвам, но трябва да го направя, са Пийт и генерал "Рейзин“ Кейн“, каза Тръмп, визирайки председателя на Обединения комитет на началник-щабовете.

"Пийт не искаше [войната] да бъде уредена", каза пред насъбралите се репортери Тръмп.

В същото време Хегсет настоя, че ударите трябва да продължат и каза, че Съединените щати трябва да "преговарят с бомби“.

Говорейки на същата конференция, секретарят по отбрана на Тръмп каза, че това е първият път в историята, в който съвременна армия е била толкова унищожена.

"Въздушната кампания, която проведохме, е за учебниците по история. Никога в историята съвременна армия не е била толкова бързо и исторически унищожена, победена, от първия ден с огромна огнева мощ", каза Хегсет.

"Президентът ясно заяви, че няма да имате ядрено оръжие. Военното министерство е съгласно, нашата работа е да гарантираме това. Държим ръката си на газта толкова дълго и толкова силно, колкото е необходимо, за да гарантираме, че интересите на Съединените американски щати ще бъдат постигнати на това бойно поле", категоричен е секретарят на Тръмп.

Ден по-рано Тръмп сякаш се опита да прехвърли вината върху Хегсет, след като американският президент намекна, че неговият военен министър е измислил идеята за удар по Иран.

"Обадих се на много от нашите велики хора и казах: "Хайде да поговорим. Имаме проблем в Близкия изток. Имаме държава, известна като Иран, която в продължение на 47 години е просто доставчик на терор и е близо до ядрено оръжие", каза Тръмп от Мемфис.

Обръщайки се към Хегсет, който седеше отдясно на него, Тръмп добави: "И Пийт, мисля, че ти беше първият, който се обади. И ти каза: „Хайде да го направим, защото не можеш да им позволиш да имат ядрено оръжие.“

Министърът на отбраната се принуди да се усмихне неловко, докато американският президент продължи да обсъжда текущите преговори с Иран, твърдейки, че те са "започнали снощи“.

Голям подарък от Иран

По време на брифинга Тръмп каза, че очаква голям подарък от страна на Иран.

"Направиха ни един подарък, който пристигна днес, много голям подарък, който струва много пари. Не е свързано с ядрената енергия, а с петрол и газ и това, което правят, е много мило“, добави Тръмп, но не даде допълнителни разяснения.

По-късно американските медии впоследствие уточниха, че въпросният "подарък“ не е физически, а по-скоро се касае за икономическа спогодба или отварянето на Ормузкия проток, който все още остава блокиран.

"Trump on Iran: They gave us a big present worth a tremendous amount of money; it arrived today. It was oil and gas related. We are dealing with the right people."

В понеделник Тръмп обяви петдневно спиране на американските удари по иранската енергийна инфраструктура, докато продължаваше задкулисни преговори с Техеран чрез посредници, сигнализирайки, че може би търси изход.

Но въпреки диалога с Техеран, САЩ обмислят разполагането на около 3000 войници в подкрепа на евентуално сухопътно нашествие, присъединявайки се към хиляди морски пехотинци, вече изпратени в Близкия изток.