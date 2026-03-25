При магнитни бури хората имат главоболие, световъртеж, нарушения в съня

"Не се очакват серия от магнитни бури, преживяхме период на смущения на магнитното поле, на слаби магнитни бури. В петък, събота и неделя имаше магнитна буря, която беше резултат от слънчево изригване в сряда", заяви доц. Петя Трифонова от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ магнитната буря представлява много чести, много бързи вариации, изменения на магнитното поле.

"Има хора, които усещат смущенията дори когато са съвсем слаби. Това, което съобщават хората, е, че имат главоболие, световъртеж, нарушения в съня или изменения в кръвното налягане и пулса. Може да има слаби смущения на магнитното поле в следващите дни, но не се очаква да достигнат стойности на магнитна буря. В момента нямаме опасни слънчеви региони на слънцето, така че вероятността да има по-сериозна магнитна буря в следващите няколко дни е много малка", коментира доц. Трифонова в "България сутрин".

Тя поясни, че усещанията на хората по време на магнитна буря се забелязват през целия период.

"Много уязвими са далекопроводите, инфраструктурата, която провежда ток, много уязвими са комуникациите, защото магнитните бури нарушават нормалното функциониране спътниците - предаването на информация, захранването... Затова се влагат много средства за прогнозиране на магнитните бури и за изграждане на технологична защита на апаратурата. Факт е, че голяма част от хората не ги усещат", каза още доц. Трифонова.