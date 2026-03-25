Една легенда си отива, Салах напуска Ливърпул

Мохамед Салах ще напусне Ливърпул в края на сезона, съобщи египетският национал в социалната мрежа Инстаграм. 33-годишното крило обяви решението си със специално видео съобщение.

"Здравейте на всички. За съжаление, този ден дойде.

Това е първата част от моето сбогуване. Напускам Ливърпул в края на сезона. Искам да започна с това, че не можех да си представя, че този клуб, град и фенове ще станат част от живота ми. Ливърпул е повече от футболен клуб, това е страст, история и дух. Не мога да го обясня с думи на тези, които не са част от клуба", каза Мохамед Салах в своето изявление.

Той е с Ливърпул от лятото на 2017 година. Египтянинът е отбелязал 255 гола в 435 мача с екипа на "червените", като спечели девет трофея, включително две титли във Висшата лига и Шампионската лига.

Ливърпул потвърди за напускането на звездата Мохамед Салах в края на сезон 2025-26.

"Салах изрази желание да информира феновете възможно най-скоро, за да осигури прозрачност относно бъдещето си, от уважение и благодарност към тях", се казва в съобщението на 20-кратния шампион на Англия, пише "24 часа".

След като подписа от Рома през лятото на 2017 година, играчът с номер 11 се утвърди като един от най-великите в историята на Ливърпул, помагайки на клуба да спечели две титли във Висшата лига, Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на Европа, купата на Футболната асоциация, две купи на Лигата и трофея Къмюнити Шийлд.

Неговите 255 гола в 435 мача в момента го поставят на трето място

в списъка с най-добри реализатори на клуба за всички времена. Той е печелил и "Златната обувка" на Висшата лига четири пъти.

Британският журналист Бен Джейкъбс твърди, че Мохамед Салах ще напусне "Анфийлд" като свободен агент през лятото, въпреки че има договор за още един сезон. Двете страни вероятно вече са постигнали съгласие за разтрогване на контракта по взаимно съгласие.