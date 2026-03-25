Министърна регионалното развитие: Има съмнения за нередности в АПИ

“Още първия ден от работата на новото ръководство на Агенция “Пътна инфраструктура“ възложих задача да направят анализ на финансовото състояние на агенцията. Констатациите са изключително тревожни и създават съмнения за нередности”, каза служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов на брифинг в Министерски съвет.

“Още в началото на служебното правителство пуснахме вътрешните инспекторати да извършват проверка по обществени поръчки, договори“, каза Найденов.

Регионалният министър добави, че са констатирани множество нередности, включително и по отношение на обществената поръчка за предпазните огради, т.нар. мантинели на стойност 590 млн. евро за срок от 5 години.

Докладът е депозиран в Министерството на вътрешните работи (МВР), за да запознае с него служебният вътрешен министър Емил Дечев.

“Второто направление са договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Тук нещата също са меко казано скандални. Тези договори са започнали да се подписват след обществени поръчки в края на 2024 г. и началото на 2025 г. и общата стойност тогава е била 2,262 млрд. евро. До 19 февруари т.г. възлаганията по тези договори са на стойност 2,251 млрд. евро, почти 100%“, обяви Найденов и обърна внимание, че този бюджет е бил разчетен за четири години.

Найденов увери, че в качеството си на министър има намерение силно да ги ограничи. “АПИ разполага общо с бюджет 200 млн. евро. За март – 34 млн. евро за поддръжка и 42 млн. евро за ново строителство. Април – 80 млн. евро за поддръжка, 20 млн. евро за капитално строителство. И за май месец – 17 млн. евро за поддръжка и 5 млн. евро за капитално строителство“, каза още министърът и обясни, че капитално строителство са новите строежи, или това са “Хемус“, “Струма“, Видин – Благоевград.

Нередности са отчетени и по отношение на работата на АПИ, свързана със състезанието, което ще се проведе в България – Giro d’Italia.



“Рано или късно истината ще излезе наяве и да подчертая, че не е луд този, който яде баницата, а този, който я дава“, категоричен е министърът на регионалното развитие.

По време на брифинга стана ясно, че неразплатените средства са на стойност 528 млн. евро.

“Ще затегнем контрола и ще проверим. Има множество сигнали за извършването на тези ремонти, те се проверяват, ще се върнем назад и най-вече ще въведем система тези проверки да могат да ги извършват и гражданите, т.е. всеки ремонт ще бъде качен в интернет“, допълни Найденов.